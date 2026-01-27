26 января 2026 года мы в очередной раз отмечали день памяти Георгиевского кавалера, последнего командира Гвардейского Преображенского полка генерала Александра Павловича Кутепова. Место его упокоения до сих пор неизвестно, а потому в памятные дни его традиционно поминают по всей России. Но особенно на могиле генерала Каппеля в Донском монастыре Москвы, ведь Кутепов и Каппель отошли ко Господу в один день, с разницей ровно в десять лет.

Известно, что генерал Кутепов родился в Череповце. И, надо сказать, здесь об этом прекрасно помнят. Десяток лет тому назад общественные организации Череповца, оформив все необходимые документы, установили генералу прекрасную памятную доску из черного камня, тем самым отдав дань уважения своему знаменитому соотечественнику. Правда, через некоторое время, по прихоти какого то горлопана из КПРФ (на осенних выборах, скорее всего, это недопартия станет самой маленькой в Госдуме), власти города стыдливо и позорно демонтировали этот памятный знак.

Что же это получается? У нас в Москве в день Зимнего Георгия на самом высоком уровне уже более 15 лет торжественно поздравляют и поминают всех Георгиевских кавалеров и героев России. В Московском Кремле базируется воссозданный российскими властями знаменитый Преображенский полк. А имя последнего его командира, Георгиевского кавалера по прихоти большевиков до сих пор скрывается и никак не увековечено.

Как вице-президент Скобелевского комитета, я хотел бы обратиться к руководству Российского военно-исторического общества и лично Владимиру Мединскому с просьбой исправить это вопиющее недоразумение и вернуть на законное место доску Георгиевскому кавалеру, участнику Русско-японской и Первой мировой войн генералу от инфантерии А. П. Кутепову в Череповце. Это самое мало, что мы можем сделать в данном случае.

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, специально для «Русской линии»