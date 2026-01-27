Протоиерей Андрей Ткачёв: «Молящийся не может не чувствовать инфернальную природу мата. Матюкающийся не способен призывать Бога в простоте духа»

Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах близ Покровских ворот в Москве в своём Телеграм-канале обратил внимание читателей, что «в Храме Христа Спасителя в рамках Рождественских чтений проходила секция, посвященная изгнанию из жизни мерзкого греха — сквернословия».

«Чрезвычайно укоренившись, этот грех сегодня охватывает все возрасты, оба пола и все ступени социальной лестницы. Сквернословят и работяги, и интеллигенты, и мужчины, и женщины. Иногда не знаешь, кто больше, — отметил священник.

Это воистину какое-то диавольское анти-миро, которым помазаны миллионы наших соотечественников, столь бесчувственных в совести, что они и за грех это не считают. Вряд ли Россия когда-то матюкалась больше и привычней.

Поскольку осмысленная речь есть высший дар Бога человеку, а уста — орган молитвы и благословений по преимуществу, повальный мат говорит об одном ужасном факте — миллионы наших братьев и сестер совсем (!) не молятся. Не молятся, потому что не может течь из одного родника и гнилая вода, и здоровая одновременно. Молящийся не может не чувствовать инфернальную природу мата. Матюкающийся не способен призывать Бога в простоте духа.

Борьба против этого извращения не есть борьба за то, чтобы мы были как-то особенно нежны и сврех-культурны. Это дело второе или даже третье. Речь о том, чтобы начали призывать Бога в молитвах и благодарениях, а для этого нужны чистые уста! Матерная брань, особенно привычная и повсеместная, есть стигмат проклятости. Не больше и не меньше. Это значит, что дьявол овладел умным миром человека, извратил его и держит в порабощении. Не понимать это, не признавать этой очевидности может только добровольный слепец.

Когда в год смерти царя Озии пророк Исайя видел Господа на престоле и Серафимов, поющих «Свят! Свят! Свят!», он почувствовал то, что должен почувствовать каждый христианин в России: «горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами» (Ис. 6:5) И тогда Ангел, взяв клещами уголь с горящего жертвенника, прикоснулся к устам Исайи, сказав: «вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен». (Ис. 6:7)

У нас есть тот Уголь, который очистил Исайю. Это Святые Тайны Христовы. И есть настоятельная нужда, чтобы все крещеные в России люди, покаявшись, приняли всеочищающий разженный Уголь Причастия, с намерением отстать от греха. Всякого греха, и греха сквернословия в первую очередь".

Отметим, что почивший ныне старец Илий (Ноздрин) в своё время предельно просто и ясно высказался о том, почему Господь не слышит молитв русских людей и посылает им скорби в виде нынешних нестроений, военных действий и козней врагов видимых и невидимых.

По словам отца Илия, русские люди смогут с достоинством выйти из нынешних испытаниях, только если исполнят три вещи:

1. Русский народ должен, наконец, отказаться от дьявольской коммунистической идеологии, осудить её как неприемлемую в нашем христианском обществе.

2. Мы должны запретить на государственном уровне аборты, в которых гибнут сотни тысяч будущих граждан России.

3. Ввести строгое наказание за гнусную матерную ругань, антимолитву, оскверняющую всю нашу Русскую землю.

Русская линия