Официальная представительница МИД России Мария Захарова отметила подвиг священников Русской Православной Церкви, которые, несмотря на смертельную опасность, продолжают окормлять российских военнослужащиз в зоне специальной военной операции на Донбассе, сообщает ТАСС.

«Русская Православная Церковь, безусловно, играет особую роль в истории нашего государства, и в нынешнюю эпоху экзистенциальных вызовов и угроз, в которую нам довелось жить и трудиться, это подтверждается вновь и вновь. Сколько священников, в полной мере разделяя все тяготы и риски военной жизни, плечом к плечу стоят с нашими воинами, духовно окормляют их, поддерживают, несут свой подвиг в зоне специальной военной операции», — заявила она на встрече представителей военного духовенства, руководства профильных структур Минобороны, Росгвардии и других силовых ведомств в рамках Международных рождественских чтений.

Говоря о подвиге представителей духовенства, Мария Захарова процитировала слова Христа из Евангелия от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Хочется, конечно, поговорить не только об их ратном подвиге, но хочется их вспомнить, потому что ведь это же не просто сказано, что они рискуют своей жизнью, и своим здоровьем, и своей судьбой, и так происходит каждый день, буквально, на практике. <…> Ведь они отдали свои жизни на поле брани. Некоторые удостоены высшего звания Героя России, хотя, конечно, как подчеркивает глава нашего государства, каждый, кто сейчас находится на передовой, настоящий герой», — указала представительница МИД РФ.

Мария Захарова добавила, что священники помогают людям не только справиться с ощущением потерянности и утраты почвы под ногами в трудную минуту их жизни, но и со сбором гуманитарной помощи для военнослужащих и всех нуждающихся. «Слово „гуманитарная“ я имею в виду в расширенном значении. Это не только тёплая одежда, это не только продукты питания, это всё, что необходимо. Знаю это, потому что взаимодействую со многими предстоятелями духовенства», — пояснила Захарова, отметив высокую значимость такой деятельности.

От себя добавим — присутствие священства Русской Православной Церкви в зоне боевых действий, несомненно, благотворно сказывается на Российской армии, поскольку, окормляя ожесточённых боевыми действиями военнослужащих, священники могут напомнить им о необходимости сохранять христианское достоинство даже в самых ужасных условиях войны и не уподобляться злым язычникам. Это, в свою очередь, помогает Русской армии оставаться Христолюбивым воинством, о котором молятся за каждой Божественной Литургией.

