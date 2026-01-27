Глава Архиепископии Константинопольского Патриархата Архиепископ Американский Элпидофор обличил Предстоятеля и епископат Украинской Православной Церкви, указав, что УПЦ фактически ушла в раскол, отказавшись на Соборе в Феофании поминать Святейшего Патриарха Кирилла, а потому их апелляции к канонам в настоящее время неуместны.

При этом, владыка Элпидофор предложил, — если архиереи УПЦ не хотят поминать Патриарха Московского, — они могут возносить за богослужениями имя Патриарха Константинопольского. Такой шаг, по его мнению, снимет напряжение в отношениях УПЦ и Фанара и станет способом решения церковного конфликта на Украине, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Ютуб-канал «Виче».

«Теперь я слышу, что иерархи Церкви (УПЦ, — ред.), которая находится вне автокефальной церкви (ПЦУ, — ред.) на Украине просят нас о помощи. Они обращаются к Вселенскому Патриарху о помощи. Вселенский Патриарх готов помочь им, но как можно просить помощи у того, чей авторитет вы не признаёте и ставите под сомнение его юрисдикцию? Поскольку эти иерархи, а возможно и сам Митрополит Онуфрий, отказываются поминать Патриарха Московского, как они могут утверждать, что остаются канонической Церковью? Как вы можете считаться канонической Церковью, если вы никого не поминаете?», — заявил архиерей.

Архиепископ Элпидофор добавил, что Константинопольский Патриарх в целом мог бы вмешаться в украинский церковный кризис, однако для этого необходимо фактическое возобновление молитвенного общения между УПЦ и Фанаром. Для этого он предложил иерархам УПЦ начать поминать Патриарха Варфоломея, как первого по статусу в мировом Православии.

«Как вы можете ожидать какого-либо канонического статуса, который был бы дан вам Вселенским Патриархом, который имеет историческое и каноническое право предоставлять вам канонический статус, если в тоже время вы отрицаете его авторитет? Я думаю, что первым шагом, — если кому-то нужна помощь Вселенского Патриарха, — нужно принять его авторитет и начать поминать его. Вы не можете быть православной иерархией, не поминая никого», — добавил он.

Таким образом, решения Собора в Феофании привели Украинскую Православную Церковь к вполне ожидаемому результату. Теперь даже признавшие украинских раскольников фанариоты справедливо указывают священноначалию УПЦ, что после Феофании они мало чем отличаются от Денисенко и его бывшего соратника Думенко. «Так почему же Блаженнейший митрополит Онуфрий не хочет с ними объединяться, в чём его принципиальность?», — задаются вопросом на Фанаре.

Желая угодить режиму Зеленского и смягчить антицерковную позицию украинских властей, священноначалие УПЦ допустило в Феофании ошибку, которая теперь бьёт по всей Церкви. И только крайне сдержанная и взвешенная позиция Св. Синода Русской Православной Церкви и лично Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в реальности отделяет УПЦ от уклонения в раскол. Но это не значит, что Фанар не будет стараться использовать сомнительные решения Феофании в свою пользу.

Русская линия