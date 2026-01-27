В этот день в 1944 году силами войск Ленинградского (генерал армии Л.А.Говоров), Волховского (генерал армии К.А.Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал армии М.М.Попов) фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции было окончательно разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, державшее город 900 дней и ночей в тисках страшного голода.

В этот день в 1907 г. начался Крестовый поход против революции. В тот воскресный день после Божественной Литургии из Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга в паломничество в Святую Землю отправилась большая группа русских монархистов-черносотенцев во главе с вдохновителем Союза Русского Народа игуменом Арсением. По пути паломники проводили собеседования с союзниками Москвы, Курска, Харькова, Полтавы, Киева, Одессы. По прибытии в Святую Землю они отправились пешком в Иерусалим, дабы сугубо помолиться на Голгофе и у Гроба Господня о спасении России.

К началу Крестового похода игумен Арсений составил особую покаянную молитву Русского народа, в которой были такие слова: «Господи, спаси Царя нашего и всю державу Его, не даждь врагом нашим посмеяться над нами: прости грехи наша и грехи отец наших. Тебе, Господи, слава, а нам стыд за дела наша. О, Господи, прости прегрешение наше ради русских св. предков наших, иже умоляют Тя о нас, аще и согрешихом пред Тобою, но не отступихом от Тебя, ниже прострахом рук наших к Богу чуждему. Умилосердися, Господи Боже наш, укроти раздоры и нестроения в отечестве нашем.

Все мы, недостойные, купно с пастырями умоляем Тя, Всесильного и Премудрого Бога нашего: токмо ты Един, Всесилен, Могий все беды и скорби от нас устранить и упразднить, мир и тишину отечеству нашему возвратить и спасти Помазанника Своего и святый царственный град наш от мужей губительных, и злые советы их рассыпать, и обратить их к покаянию. Ты, Господи, слышал молитву предков наших и спасал отечество наше, и ныне все мы умоляем Тя, Отца и милости и щедрот, услыши молитву нашу и спаси ны от рук враг наших, да избавившееся от лютых бед и скорбей, прославим великолепое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

1 июля 1907 г. паломники вернулись в Санкт-Петербург.

