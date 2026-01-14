Священный Синод Кипрской Православной Церкви принял ряд резонансных решений
Кипрские архиереи без каких-либо объяснений благословили начать совершать Таинство Венчания в первой половине Рождественского поста…
14 января 2026 года под председательством Архиепископа Кипра Георгия состоялось внеочередное заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви, члены которого приняли ряд весьма резонансных решений.
1) Установив наличие двусмысленностей и трудностей в применении Устава Кипрской Церкви, Синод принял решение о его пересмотре и переработке редакционным комитетом, состоящим из членов Священного Синода и юристов-специалистов. В связи с этим было принято решение продлить срок полномочий Его Блаженства Архиепископа Кипра в управлении Святой Митрополией Пафоса, чтобы предоставить достаточно времени для разработки и утверждения нового Устава Священным Синодом.
2) Сообщаем верующим Церкви, что богослужения, совершаемые низложенным духовенством монастыря Святого Аввакума, лишившимся своего священства в основанном ими неканоническим образом Исихастерионе, являются недействительными и несуществующими, и поэтому участникам не предлагается никакой освящающей благодати.
3) Решено разрешить совершение Таинства Брака во время Рождественского поста до 12 декабря в следующем году и далее.
4) Одобрено предложение от имени Его Блаженства о составлении и добавлении к трем этапам панегириков Страстной пятницы молитвенных гимнов, связанных с хронической кипрской проблемой.
С чем связано решение благословить киприотам венчаться даже в Рождественский пост, остаётся только догадываться. Такое впечатление, что жителям Кипра перестало хватать времени для свадеб.
Священный Синод Кипрской Православной Церкви принял ряд резонансных решений Кипрские архиереи без каких-либо объяснений благословили начать совершать Таинство Венчания в первой половине Рождественского поста...