14 января 2026 года под председательством Архиепископа Кипра Георгия состоялось внеочередное заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви, члены которого приняли ряд весьма резонансных решений.

По итогам заседания было, в частности, опубликовано следующее коммюнике:

1) Установив наличие двусмысленностей и трудностей в применении Устава Кипрской Церкви, Синод принял решение о его пересмотре и переработке редакционным комитетом, состоящим из членов Священного Синода и юристов-специалистов. В связи с этим было принято решение продлить срок полномочий Его Блаженства Архиепископа Кипра в управлении Святой Митрополией Пафоса, чтобы предоставить достаточно времени для разработки и утверждения нового Устава Священным Синодом.

2) Сообщаем верующим Церкви, что богослужения, совершаемые низложенным духовенством монастыря Святого Аввакума, лишившимся своего священства в основанном ими неканоническим образом Исихастерионе, являются недействительными и несуществующими, и поэтому участникам не предлагается никакой освящающей благодати.

3) Решено разрешить совершение Таинства Брака во время Рождественского поста до 12 декабря в следующем году и далее.

4) Одобрено предложение от имени Его Блаженства о составлении и добавлении к трем этапам панегириков Страстной пятницы молитвенных гимнов, связанных с хронической кипрской проблемой.

С чем связано решение благословить киприотам венчаться даже в Рождественский пост, остаётся только догадываться. Такое впечатление, что жителям Кипра перестало хватать времени для свадеб.

Русская линия