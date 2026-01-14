В Румынской Православной Церкви высказались категорически против этой инициативы…

13 января 2026 года Румынский Патриархат выразил глубокую обеспокоенность и несогласие в связи с инициативой по легализации проституции. Данный вопрос стал активно осуждаться румынской общественностью и политиками, сообщает СПЖ.

В заявлении пресс-службы Румынской Православной Церкви подчеркивается, что проституция представляет собой серьезную форму эксплуатации и коммерциализации человеческого тела ради финансовой выгоды, имея глубокие разрушительные последствия как для личности, так и для общества.

Легализация этого порока, по мнению Церкви, не уменьшит социальные проблемы, связанные с проституцией, а напротив, усугубит их, способствуя разложению нравов и дальнейшему обесцениванию человеческого достоинства.

Патриархат также напомнил, что Румыния является участником Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. В документе проституция определяется как явление, «несовместимое с достоинством и ценностью человеческой личности и ставящее под угрозу благополучие индивида, семьи и общества». Участвующие в Конвенции государства обязаны запрещать организованные формы проституции.

В Церкви отметили, что Священное Писание и православное Предание последовательно свидетельствуют о несовместимости проституции с духовной жизнью (ср. Втор. 23: 17; 1 Фес. 4: 3). С христианской точки зрения человеческое тело является «храмом Святого Духа» (1 Кор. 6: 19), и любая форма сексуальной эксплуатации или унизительного использования тела является тяжким нарушением личного достоинства и наносит долгосрочный вред физическому, психологическому и духовному благополучию человека.

Патриархат подчеркнул, что легализация проституции не приведет к искоренению торговли людьми, не устранит сексуальную эксплуатацию и не избавит общество от незаконной проституции. Напротив, существует реальная опасность, что она создаст легальную основу для расширения практик, противоречащих свободе и достоинству человека.

В заключение Румынский Патриархат заявил о необходимости открыто и решительно высказывать свою позицию, основанную на учении Священного Писания и святых отцов, всякий раз, когда законодательные инициативы вступают в явное противоречие с моральными ценностями и вероучением Румынской Православной Церкви.

