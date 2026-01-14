Сегодня, в день святителя Василия Великого и праздника Обрезания Господня, мы вспоминаем русского мыслителя, духовного писателя и общественного деятеля Сергея Александровича Нилуса.

Он родился 28 августа 1862 года в Москве в помещичьей семье. Воспитанный в семье, проникнутой идеями материализма и крайнего либерализма, в юности будущий поборник идеалов Святой Руси был равнодушен к вере и Церкви. Нилус окончил юридический факультет Московского университета (1886), служил чиновником на Кавказе и в Симбирске. Оставив службу, в 1888—1905 гг. занимался хозяйствованием в родовом имении Золотарево Мценского уезда Орловской губернии.

В 1890-е годы в мировоззрении Нилуса произошел глубокий внутренний перелом. «Обращение православного (по крещению) в православную веру» совершилось благодаря чудесному видению прп. Сергия Радонежского у раки с его мощами в Троице-Сергиевой Лавре, встречам со св. прав. Иоанном Кронштадтским (впоследствии называвшим сочинения Нилуса «чистым алмазом»), паломничествам в Саровский и Дивеевский монастыри (где он познакомился с известными подвижницами — игуменией Марией и блаженной Пашей Саровской). После женитьбы на фрейлине Е.А.Озеровой, С.А.Нилус намеривался принять священство и стать сельским пастырем, однако этим планам не суждено было сбыться.

Рассказы о встречах с подвижниками благочестия, впечатления от поездок по святым местам России, написанные живо и увлекательно пером талантливого художника, составили первую книгу Нилуса «Великое в малом» (1903), выдержавшую 5 изданий при жизни автора. Во 2-м издании книги «Великое в малом» в 1905 г. Нилус опубликовал попавшую к нему рукопись под названием «Протоколы сионских мудрецов», в которой шла речь о способах скорейшего достижения мирового господства. Хотя Нилус не был первым публикатором «Протоколов», именно его издание оказалось наиболее известным благодаря развернутым комментариям писателя. Рассматривая «Протоколы» в русле русской религиозной традиции, Нилус ставил замыслы «мудрецов» в прямую связь с «тайной беззакония» — с библейскими пророчествами о воплощении «сына погибели» и наступающем перед концом истории «царстве антихриста» (пришествие которого, по Нилусу, стало «ближайшей политической возможностью»). Единственным средством, которое может предотвратить порабощение России мировым злом, он считал возвращение к вере отцов — Святому Православию. Размышлениями о великом предназначении России в судьбах мира проникнуты и последующие сочинения Нилуса.

Центральное место в жизни и творчестве Нилуса занимает знаменитая Оптина пустынь. С благословения оптинских старцев Нилус с супругой в 1907—1912 гг. жил в Оптиной пустыни, в доме, где прежде жил выдающийся русский консервативный мыслитель К.Н.Леонтьев (в монашестве Климент). Духовником и руководителем Нилуса стал старец Варсонофий (Плиханков). Творческим плодом этого периода жизни Нилуса стала книга «Сила Божия и немощь человеческая» (1908), построенная на материалах богатейшего оптинского архива и запечатлевающая облик многих подвижников, прозорливых старцев, знамения и происшествия, в которых явно видно действие Промысла Божия. В основу следующей книги «Святыня под спудом» (1911) были положены записки оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова), которые Нилус подверг художественной переработке.

С 1909 г. Нилус сам становится летописцем оптинской жизни, записывая различные знаменательные факты, беседы со старцами, в которых содержатся глубокие суждения и пророчества о приближающихся исторических потрясениях в жизни народа и государства. Последняя прижизненная книга Нилуса «Близ есть, при дверех: О том, чему не желают верить и что так близко», проникнутая апокалипсическими мотивами, вышла в январе 1917 года. По приказанию А.Ф.Керенского тираж ее был уничтожен. В первые послеоктябрьские годы за чтение и хранение книг Нилуса расстреливали, затем на протяжении более чем полувека имя писателя было под строжайшим запретом.

Живший с 1912 в Валдае, Нилус после революции переехал в имение князя В.Д.Жевахова (будущего сщмч. епископа Иоасафа) Линовица Полтавской губернии. В 1923−26 гг. он неоднократно подвергался обыскам и тюремному заключению (в Киеве, в Москве на Лубянке), чудом избежал расстрела. В 1926—1928 жил в Чернигове, затем переехал в с. Крутец Владимирской губернии, где и наступила его кончина накануне дня памяти столь любимого им старца Серафима Саровского.

+ + +

Сегодня также день памяти генерала Михаила Гордеевича Дроздовского, участника Русско-японской и Первой мировой (Великой) войн, Георгиевского кавалера, одного из наиболее известных участников Белого движения.

М.Г.Дроздовский родился в Киеве, 7 (19) октября 1881 г., в семье генерала Гордея Ивановича Дроздовского (1835−1908), одного из участников обороны Севастополя (1855). Получил образование в Полоцком кадетском корпусе и Павловском военном училище (1901). Поступив в 1904 г. Николаевскую академию Генерального штаба, Дроздовский, не начав обучения, отправился на фронт Русско-японской войны, где отличился в боях. В 1908 г. закончил свое обучение в Академии, служил в Лейб-гвардии Волынском полку. Во время Первой мировой войны служил на разных штабных и строевых должностях, за отличия в боях был награжден рядом боевых наград, в том числе Георгиевским оружием и орденом Святого Георгия 4-й степени. Отречение Государя Николая II произвело на Дроздовского — убежденного монархиста — очень тяжелое впечатление. На протяжении 1917 г. он выступал против вмешательства солдатских комитетов в оперативные распоряжения командного состава и пытался остановить развал вверенных ему воинских частей. Войну М.Д. Дроздовский заканчивал командуя 60-м Замосцким пехотным полком, а затем и.д. начальника 15-й пехотной дивизии.

Дроздовский стал единственным из командиров Русской армии, сумевшим сформировать добровольческий отряд и привести его организованной группой с фронта мировой войны на соединение с Добровольческой армией. Он стал организатором и руководителем 1200-верстного перехода отряда добровольцев из Ясс в Новочеркасск в феврале-апреле 1918 года. После соединения с частями Добровольческой армии, Дроздовский стал во главе 3-й стрелковой дивизии.

В октябре 1918 г. во время упорных боев под Ставрополем, Дроздовский был ранен 31 октября (13 ноября) в ступню ноги. Был отправлен в госпиталь в Екатеринодар, где его рана загноилась (началась гангрена). В ноябре был произведен в генерал-майоры. 26 декабря 1918 г. (8 января 1919 г.) в полубессознательном состоянии был переведен в клинику в Ростове-на-Дону, где скончался. Имя генерала Дроздовского, ставшего одним из символов Белого движения, в годы Гражданской войны носили полки стрелковой дивизии, получившие его именное шефство, артиллерийская бригада, инженерная рота и конный полк.

Русская линия