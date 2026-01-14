В Госдуме предложили изменить условия семейной ипотеки, привязав процентную ставку к количеству детей, сообщает новостная служба «Правмир».

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал введение гибкой шкалы: для семей с одним ребёнком ставка может составить 10%, с двумя — 6%, а с тремя и более — снизится до 4%.

Депутат не исключил, что решение о «донастройке» программы примут уже в первом квартале 2026.

Также обсуждается возможность дополнительного снижения этих ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, которая с 19 декабря 2025 года держится на уровне 16%.

Семейная ипотека остается самой популярной госпрограммой.

По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, в прошлом году на субсидирование ставок из бюджета выделили почти 1,9 трлн рублей. Это позволило сохранить льготные условия для заемщиков, несмотря на рыночную ситуацию.

Тем не менее, общий ипотечный долг россиян продолжает расти. Центробанк сообщал, что к началу ноября 2025 года задолженность достигла 23,3 трлн рублей.

