Сегодняшний праздник называется Обрезание Господне. По прошествии 8 дней, слышали мы в Евангельском чтении, когда надлежало обрезать младенца, дали имя Ему Иисус, наречённое Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

В Ветхом Завете по закону Моисееву каждый младенец мужского пола обрезывался в восьмой день после рождения и ему нарекали имя. Это означало вступление в завет с Богом и отложение всякого греха. Мусульмане и евреи до сих пор соблюдают этот обычай, а для христиан Господь Иисус Христос вместо обрезания установил Крещение. «В Нём вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым», — говорит апостол Павел о Крещении.

При обрезании младенцу нарекали имя, так и при Крещении человек получает имя. Какое же имя должен носить православный христианин? Св. Церковь призывает нас называть чад своих именами прославленных угодников Божиих, потому что это полезно для спасения. Человек всегда интересуется своим именем, и оно оказывает влияние на его поведение, характер, отношения с людьми. Если имя святое, оно связывает с небом, даёт небесного покровителя, даёт день Ангела. Если же имя связывает человека с известным артистом, спортсменом, учёным, политиком, то спастись ему будет труднее. Какой отпечаток наложит такое имя на его жизнь?

Ещё сегодня празднуется Новый год. Многих волнует вопрос: «Каким будет следующий год?» Он будет таким, какой мы сами себе его устроим и заслужим. Так, нас обязательно постигнут скорби за наше безбожие, гордыню, за аборты, за наше пьянство, за лень. Говорила бабушка внучку: не суй вилкой в розетку. Нет. Когда никого не было дома, он всё-таки засунул. Стукнуло, руку обожгло и во всём подъезде погас свет. Больно и страшно. А придут родители, ещё выдерут ремнём. Так и Бог говорит: не прелюбодействуй, не кради, чти отца и мать, не убивай младенцев во чреве. Последствия греха неизбежно наступят. Правда, можно ещё покаяться, тогда есть надежда, что простят, или хотя бы накажут не так сильно, как мы заслужили.

В день Нового года люди приносят друг другу добрые пожелания, и в первую очередь желают счастья. А как люди понимают счастье? По разному. Многие под счастьем понимают состояние, когда ничего не болит, когда телу хорошо, и в это время ещё показывают интересное кино, и в придачу ещё смешно. Такое понимание счастья приводит к алкоголизму и наркомании, потому что там всё это и получают.

Христиане под счастьем понимают другое, для них счастье — когда на совести спокойно, когда благодать в душе. Даже если она в небольшой мере посетит душу, то в ней растворяются все земные скорби, страдания, болезни. Они отступают на второй план и легко переносятся. Такое счастье совсем рядом с нами, оно даже внутри нас: «Царство Божие внутрь вас есть», — говорится в Евангелии. Но в то же время путь к нему труден потому, что требует борьбы с собой, со своими желаниями, со своим «я хочу». А человек совсем не хочет страдать. А можно я это съем, а можно я себе помягче сделаю, ой что-то стоять тяжело, а можно я сяду, а можно я ещё полежу, а можно я ещё посмотрю (хотя уже пора выключать), а можно я ещё съем конфету, чтобы мне стало вкусно. Чтобы у меня всё было хорошо, комфортно. Из этого постоянно надо вылезать, чтобы благодать Божия нас посетила в новом году.

Ещё мы празднуем сегодня память учителя Церкви святителя Василия Великого. Он жил в 4 веке, постиг всю возможную в то время премудрость и учёность. Среди своих творений он оставил нам чин Божественной литургии, которая служится 10 раз в году, в том числе и сегодня, в день его памяти. За это мы должны быть благодарны свт. Василию Великому, потому что на земле нет другого столь великого служения как Литургия, на которой люди становятся участниками Тайной вечери и Причастниками Тела и Крови Христовых.

Поздравляем вас сегодня с тремя праздниками: Новым годом, обрезанием Господним и памятью Василия Великого!

