Очередной авианалёт на мирные кварталы города был совершён украинскими военными в ночь на 14 января…

В ночь с 13 на 14 января 2026 года на территории Ростова-на-Дону были совершены атаки с применением беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате нападения повреждены один многоквартирный и три частных жилых дома, административное здание, три складских помещения и восемь автомобилей. Есть погибший и раненые, сообщает официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

По благословению главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия духовенство Юго-Западного и Западного благочиний оказывает духовную и моральную поддержку пострадавшим семьям. Также помощь оказывает Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии. В больницу доставляется гуманитарная помощь и предметы первой необходимости.

За каждой пострадавшей семьей будет закреплен приход, духовенство которого возьмет на себя пастырское и социальное сопровождение: регулярное общение, координацию получения необходимой помощи.

Юго-Западное и Западное благочиния намерены взять ситуацию под постоянный контроль до полного восстановления жилых условий и морально-психологического состояния семей, оказавшихся в трудной ситуации. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с администрацией Советского района города, а также с родственниками пострадавших.

Духовенство Ростовской-на-Дону епархии выразило глубокие соболезнования родственникам погибших.

Русская линия