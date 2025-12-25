Накануне своего отъезда Предстоятель Болгарской Православной Церкви подчеркнул, что церковная София не признаёт украинских раскольников и их на Фанаре не будет…
25 декабря 2025 года Болгарский Патриарх Даниил по приглашению Патриарха Варфоломея прибыл в Стамбул с первым официальным визитом с момента своей Патриаршей интронизации, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий портал «Romfea».
Предстоятеля Болгарской Церкви сопровождают митрополиты Западно- и Среднеевропейский Антоний, Варненский Иоанн, Русенский Наум, Старозагорский Киприан, Врачанский Григорий, Видинский Пахомий и главный секретарь Священного Синода Болгарской Церкви епископ Мелникский Герасим.
26 декабря Патриарх Даниил будет сослужить Патриарху Варфоломею в храме святого Георгия на Фанаре. 27 декабря Предстоятель Болгарской Церкви совершит Божественную литургию в болгарском храме святого Стефана на берегу Золотого Рога в Стамбуле.
Ранее Болгарский Патриарх Даниил заявил, что представители «ПЦУ» не будут участвовать в совместных богослужениях на Фанаре во время его визита на Фанар. Об этом он сказал в рождественской беседе, опубликованной изданием «Голоса».
По словам Предстоятеля Болгарской Православной Церкви, позиция церковной Софии по «ПЦУ» остается неизменной. «Болгарская Православная Церковь не признала „ПЦУ“ и не упоминает её в диптихах», — подчеркнул Патриарх Даниил.
Он отметил, что данная позиция была заранее обозначена и учтена при подготовке визита. «Была достигнута договоренность о том, что во время сослужения не будет участия иерархов этой церковной структуры», — заявил Патриарх, добавив, что соответствующее обязательство взял на себя Константинопольский Патриарх.
При этом, как подчеркнул Патриарх Даниил, разногласия по вопросу «ПЦУ» не означают разрыва общения. «Путь к преодолению разногласий — это не разрыв и противостояние, а сохранение общения с чётким и честным исповеданием своей позиции и доверием к соборному голосу Церкви», — сказал он.
Говоря шире о церковной и общественной жизни, Предстоятель отметил, что без мира Христова любые перемены остаются временными. «Разногласия исцеляются любовью и прощением, а не конфликтом», — заключил Болгарский Патриарх.
Болгарский Патриарх Даниил прибыл в Стамбул Накануне своего отъезда Предстоятель Болгарской Православной Церкви подчеркнул, что церковная София не признаёт украинских раскольников и их на Фанаре не будет...