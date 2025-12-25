«Я вновь обращаюсь ко всем людям доброй воли с призывом: пусть хотя бы в праздник Рождества Спасителя будет соблюдаться день мира» — с таким призывом выступил папа Римский Лев XIV в преддверии католических рождественских праздников, во вторник, 23 декабря, из Кастель-Гандольфо во время общения с журналистами, сообщает портал «VaticanNews».

Среди обсуждаемых тем были Ближний Восток и Украина. Говоря об Украине, глава Ватикана сказал: «Воистину, в эти дни меня очень печалит тот факт, что Россия, по всей видимости, отклонила просьбу о рождественском перемирии». При этом глава Ватикана не упомянул о позиции самой Украины, а в Киеве также проигнорировали его призыв.

Многие обратили внимание, что глава Католической церкви почему-то решил призвать две православные страны к перемирию в день католического, а не православного Рождества. Ведь как бы не старался режим Зеленского отменить православное Рождество на Украине, большинство её жителей, как и вся Россия, по-прежнему празднуют Рождество Христово 7 января. Но Ватикан в своей привычной иезуитской форме даже во время призывов к миру продолжает проводить прозелитскую политику, что выглядит весьма некрасиво.

Обращаясь к Ближнему Востоку, где обсуждается вторая фаза прекращения огня, папа Римский напомнил о «прекрасном визите» в Газу кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы, латинского патриарха Иерусалима. «Час назад я общался с приходским священником, — рассказал отец Габриэль Романелли, пастор церкви Святого Семейства в городе Газа. — Они пытаются отпраздновать праздник в условиях, которые остаются крайне нестабильными. Будем надеяться, — добавил папа Лев, — что мирное соглашение будет продвигаться вперёд».

«Возможно, они прислушаются к нам, и во всем мире будет 24 часа — один полный день мира», — заключил глава Ватикана.

Русская линия