Глава украинского режима заявил, что на Рождество все украинцы мечтают только о том, чтобы «он (Путин) сдох»…

Рождественское послание Зеленского ещё раз продемонстрировало, кто он есть на самом деле

Глава украинского режима Владимир Зеленский записал Рождественское поздравление, в котором заявил, что все украинцы в этот праздничный день якобы мечтают о смерти президента России Владимира Путина, сообщает Газета.Ru.

«Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она обязательно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. „Чтобы он умер“ — скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем», — сказал Зеленский.

Кроме того, в своей речи глава Украины назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители России якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

В свою очередь, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание инфернальную злобу Зеленского, который «похож на малоадекватного человека», передает РБК.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва анализирует информацию, которую получил спецпредставитель Президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров с американскими коллегами в Майами. «Занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — добавил представитель российского лидера.

