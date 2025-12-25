Русская линия
Сводка новостей от 25 декабря 2025

Рождественское послание Зеленского ещё раз продемонстрировало, кто он есть на самом деле
Глава украинского режима заявил, что на Рождество все украинцы мечтают только о том, чтобы «он (Путин) сдох»…

Владимир ЗеленскийГлава украинского режима Владимир Зеленский записал Рождественское поздравление, в котором заявил, что все украинцы в этот праздничный день якобы мечтают о смерти президента России Владимира Путина, сообщает Газета.Ru.

«Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она обязательно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. „Чтобы он умер“ — скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем», — сказал Зеленский.

Кроме того, в своей речи глава Украины назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители России якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

В свою очередь, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание инфернальную злобу Зеленского, который «похож на малоадекватного человека», передает РБК.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва анализирует информацию, которую получил спецпредставитель Президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров с американскими коллегами в Майами. «Занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — добавил представитель российского лидера.

На Западе отмечают Рождество Христово
Десять Поместных Православных Церквей, католики и протестанты празднуют сегодня Рождение Христа Спасителя...

В Черкассах состоялось очередное заседание суда по делу против митрополита Феодосия
Владыку обвиняют в «разжигании национальной, расовой или религиозной вражды» за его слова поддержки монахиням захваченного Рождества-Богородичного монастыря...

Папа Римский Лев призвал к 24 часам мира во всём мире
Глава Ватикана считает, что военные действия должны прекратиться на сутки в день католического Рождества...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем известных русских историков М.М.Щербатова и А.Д.Нечволодова...

