25 декабря по новому стилю в странах Западной Европы, на Ближнем Востоке, а также в США христиане встречают Рождество Христово. Праздник, который в России принято называть «католическим Рождеством», на самом деле отмечается не только католиками и протестантами, но и целым рядом Поместных Православных Церквей, перешедших с юлианского на новоюлианский стиль, согласно которому Пасха отмечается по старому стилю, а все остальные праздники по новому.

Несмотря на то, что только пять из пятнадцати Поместных Православных Церквей (Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Польская Православные Церкви, а также Святая Гора Афон) до сих пор живут по старому стилю и строго придерживаются юлианского календаря, по количеству верующих они многократно превосходят те десять Православных Церквей, что живут по новоюлианскому календарю и празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Поэтому в сознании многих рождественские торжества на Западе по-прежнему остаются католическими, ведь число католиков в мире насчитывает более миллиарда человек, в то время как общее количество всех православных около 300 млн, и лишь меньшая часть из них празднует Рождество в конце декабря.

Следует также указать, что впервые в текущем году украинские раскольники также будут праздновать Рождество не 7 января, как раньше, а 25 декабря, как это делают на Фанаре. Официальной причиной такого перехода «ПЦУ» на новый стиль стало то, что, по их мнению, юлианский календарь Украине навязала Россия, а они не хотят праздновать «русское Рождество». Тем не менее, подавляющее большинство верующих на Украине продолжают придерживаться юлианского календаря и пойдут в храмы Божии на рождественскую службу 7 января.

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