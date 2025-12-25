Владыку обвиняют в «разжигании национальной, расовой или религиозной вражды» за его слова поддержки монахиням захваченного Рождества-Богородичного монастыря…

В Черкассах состоялось очередное заседание суда по делу против митрополита Феодосия

25 декабря 2025 года состоялось очередное заседание Приднепровского районного суда в городе Черкассы, в котором рассматривается дело по обвинению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия в «разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти», сообщает Телеграм-канал «Черкасский Благовестник».

Дело было возбуждено СБУ в 2024 году за публичные слова поддержки митрополита Феодосия монахиням Рождества-Богородичного монастыря в Черкасс после того, как осенью 2023 года они были силой изгнаны из своей обители людьми в военной форме. Тогда же боевиками-рейдерами были покалечены священники и миряне Украинской Православной Церкви.

Боевики, при полном бездействии полиции и присутствовавших сотрудников СБУ, ломали пожилым верующим людям руки, ноги, челюсти, разбивали телефоны. После этого захватчики в балаклавах кощунственно позировали в монашеских кельях, надев священные ризы и с огнестрельным оружием в руках.

Следует заметить, что преступники не только до сих пор не наказаны, но по факту их преступлений даже не возбуждены уголовные дела, хотя их имена известны всем в Черкассах.

Вместо этого судят митрополита Феодосия за проповедь, в которой он утешал изгнанных из монастыря монахинь в их горестном положении.

Участие в заседании суда владыка Феодосий принял онлайн, так как находится сейчас на амбулаторном лечении.

В ходе заседания была заслушана «эксперт Черкасского отделения КНДІСЕ МЮ Украины» А.П.Стромило, которая пыталась доказать, что преступление в данной ситуации совершил именно митрополит Феодосий — своей проповедью, а никакого силового захвата монастыря не было.

Следующие заседания Приднепровского суда с допросом того же эксперта назначены на 6, 12 и 20 января.

