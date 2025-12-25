Михаил Михайлович Щербатов родился 22 июля 1733 г., получив первоначальное образование дома, с 1750 г. служил в лейб-гвардии Семеновском полку, но после манифеста Петра III 1762 г., дающего дворянам право не служить, вышел в отставку. На гражданской службе, куда он скоро поступил, Щербатов имел полную возможность хорошо ознакомиться с тогдашним положением России. В 1767 г. он, в качестве депутата от ярославского дворянства, участвовал в комиссии для составления нового уложения, где, в духе данного ему избирателями наказа, отстаивал интересы дворянства и всеми силами боролся с либерально-настроенным меньшинством.

Занимался князь Щербатов и русской историей. Получив от Императрицы Екатерины II доступ в патриаршую и типографическую библиотеки, где были собраны списки летописей, присланные по указу Петра Великого из разных монастырей, Щербатов взялся за составление истории. К 1774 г. были изданы первые 4 тома «Истории Российской от древнейших времен» (всего труд князя насчитывал 7 томов, хронологически доходивших до свержения Василия Шуйского), а также другие исторические работы князя. В 1778 г. Князь был назначен президентом камер-коллегии, а с 1779 г. — сенатором. До самой своей смерти Щербатов продолжал интересоваться политическими, философскими и экономическими вопросами, излагая свои взгляды в ряде статей. Как публицист, он прославился, главным образом, как убежденный защитник дворянства. Из его многочисленных статей — «Разговор о бессмертии души», «Рассмотрение о жизни человеческой», «О выгодах недостатка» и др., особый интерес представляет его утопия — «Путешествие в землю Офирскую господина С. извецкого дворянина», излагающая взгляд князя на идеальное общество. Скончался М.М.Щербатов 12 декабря 1790 г.

Сегодня также день памяти выдающегося русского историка, военного и общественного деятеля генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Нечволодова, скончавшегося в эмиграции в 1938 г. Родился 25 марта 1864 г., происходил из дворян Екатеринославской губернии. Окончил 2-ю Петербургскую военную гимназию, в 1881 г. выдержал офицерский экзамен при Главном управлении военно-учебных заведений, в 1889 г. закончил Николаевскую академию Генерального Штаба. Служил на разных командных и штабных должностях, в ноябре 1903 — сентябре 1905 гг. военный агент в Корее. Участвовал в русско-японской войне и Первой мировой войне, кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст., заслуживший его в победоносном бою, командуя бригадой, и награжденный им Государем Императором, по представлению Думы кавалеров этого ордена, с августа 1915 г. начальник 19-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант. Одновременно с военной службой серьезно занимался историей, действительный член Императорского русского военно-исторического общества, автор сочинения «Сказания о Русской земле» в 4-х томах, вышедших в свет по воле Императора Николая II в 1913 г. Перед мировой войной подготовил специальный доклад о масонстве в Европе.

После отречения Государя революционным правительством был отрешен от должности начальника дивизии. В эмиграции жил и работал в Париже, сотрудничал с видными исследователями иудейства и масонства, группировавшимися вокруг газеты «Либр пароль» и издательства «Долой зло!». В 1924 г. Нечволодов выпустил на французском языке книгу «Николай II и евреи. Очерк о русской революции и ее связях со всемирной деятельностью современного иудаизма», в которой исследовались Сионские протоколы. В середине 1930-х гг. являлся негласным экспертом со стороны защиты на Бернском процессе по делу о Сионских протоколах. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

