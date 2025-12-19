Русская линия
Сводка новостей от 19 декабря 2025

Драбинко «пошёл по церквям»
Предавший свою Матерь-Церковь архиерей, перешедший из УПЦ в «ПЦУ», сослужил с раскольниками из «Киевского патриархата» лже-патриарха Денисенко…

Запрещённый в служении митрополит Александр (Драбинко) и лже-патриарх Филарет ДенисенкоБывший архиерей Украинской Православной Церкви митрополит Александр (Драбинко), предавший свою Матерь-Церковь и перешедший к раскольникам из «ПЦУ», сослужил представителям так называемого «Киевского патриархата» во Владимирском соборе Киева. При этом на «богослужении» присутствовал и анафематствованный лже-патриарх Филарет Денисенко, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Ввиду того, что между раскольниками «ПЦУ» и «КП» существуют разногласия, и Епифаний Думенко не признаёт новых «епископских посвящений», совершаемых Филаретом Денисенко, — это крайне неожиданный и весьма дерзкий шаг со стороны Драбинко. Очевидно, что он откровенно «пошёл по церквям», и главным его мотивом в этом хождении является стремление поживиться хоть чем-то. В данном случае речь идёт о делёжке наследия окончательно одряхлевшего лже-патриарха Филарета.

Телеграм-канал Центра «Хризма» приводит две возможные причины «гастролей Драбинко»:

1. В «ПЦУ» понимают, что после ухода Филарета ключевая задача будет состоять в установлении контроля над имуществом и приходами «КП», в том числе за рубежом. Возня с «филаретовским епископатом» может отнять много времени и ресурсов. В таком случае Драбинко может выступить «троянским конем», в числе задач которого — вжиться в структуру Филарета, стать его преемником и потом перевести «КП» под контроль «ПЦУ».

2.Амбициозный беглый митрополит, понимая, что карьерных перспектив в «ПЦУ» при Думенко у него не особо много, решил реализовать себя в «КП».

«В обоих случаях „преимуществом“ Драбинко будет наличие у него законной хиротонии (сана он пока не лишён). Первая версия менее вероятна, поскольку для операции „троянский конь“ нужен высокий уровень доверия между Драбинко и Думенко, чего между ними нет», — отмечают авторы Телеграм-канала Центра.

