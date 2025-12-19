Великий чудотворец Святитель Николай, чью память ныне чтит Святая Церковь, — один из самых почитаемых на Руси святых. Так повелось издревле, еще со времен Киевской Руси. Преподобный Нестор Летописец свидетельствует, что первая церковь во имя Святителя Николая была построена в Киеве еще до крещения Руси в 882 г.

Примечательно, что тогда же имя Николая Чудотворца прочно увязалось с державным строительством на Руси, ибо церковь эта была построена на могиле князя Аскольда. Согласно преданию, братья князья Аскольд и Дир, убиенные Олегом, после одного из походов на Византию, когда их набег был отражен чудесной помощью Божией Матери православным грекам, приняли крещение, и Аскольд получил имя Николай в честь Святителя. Таким образом, первый русский христианин-князь носил имя великого Угодника Божия. Николай — первое христианское имя на Руси. В 1866 г. на «Аскольдовой могиле» в Киеве торжественно праздновали 1000-летие крещения князя Аскольда.

Еще один достойный внимания факт нашей истории — первым русским князем принявшем иночество был Никола Святоша, Черниговский, Печерский (память 14 (27) октября). Сын Черниговского князя Давида, в миру носивший имя Святослав, был Луцким князем, его дочь была замужем за св. блгв. князем Всеволодом Мстиславичем Новгородским, сыном и внуком Великих Князей Мстислава Великого и Владимира Мономаха. В 1106 г. князь Святослав принял постриг, он подвизался в Киево-Печерской Лавре. Святой князь преставился ко Господу в 14 октября 1143 г.

В дальнейшей истории России Святитель Николай не раз оказывал помощь русским князьям, строителям Державы Российской. Известен пример исцеления Угодником в 1108 г. в Новгороде уже упомянутого отца св. блгв. князя Всеволода Мстиславича Великого Князя Мстислава Владимировича. Однако до XIX в. имя Николай не было распространено среди русских государей. И только в последнее столетие существования Российской Империи два русских Царя были тезоимениты Святителю (Николай Павлович и Царь-Мученик Николай Александрович), носили имена в его честь и многие великие князья.

Великий Угодник Божий был очень любим и русскими православными патриотами начала ХХ столетия. Благодаря усердию ряда правых государственных деятелей и лидеров монархического движения в начале века было начато строительство Подворья и православного храма в итальянском городе Бари, где почивают мощи Святителя. Непосредственное участие в этом деле принимали заместитель председателя Православного Палестинского общества (строительством храма и Подворья занималось Палестинское общество) князь А.А.Ширинский-Шихматов, который возглавлял комиссию по сооружению зданий, и князь Н.Д.Жевахов, руководивший на месте Строительным комитетом. Деятельное участие в подготовке строительства принимал лидер московских монархистов сщмч. протоиерей И.И.Восторгов.

Довольно распространенной в патриотическом движении начала ХХ в., особенно в Союзе Русского Народа, была традиция называть монархические отделы именами почитаемых святых, к чьему небесному заступничеству прибегали союзники. Много было отделов Георгиевских (в память св. Георгия Победоносца), Михайловских (в память Архистратига Божия Михаила), Алексеевских (в память свт. Алексия и в честь Наследника Цесаревича), Гермогеновских (в память свт. Патриарха Гермогена), Серафимовских (в память прп. Серафима Саровского) и, конечно, Николаевских. И святой Угодник Божий и Чудотворец Николай был скорым помощником русским монархистам в их борьбе против революции, о чем есть немало благочестивых преданий.

