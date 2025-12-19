Европейские политики отказались от конфискации российских активов и решил взять вместо этого для Украины общий займ…

В ЕС решили спонсировать войну Украины против России в долг

Лидеры стран ЕС не смогли договориться о конфискации замороженных российских активов и вместо этого решили предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму в 90 миллиардов евро за счёт совместного займа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание Euractiv.

Euractiv отмечает, что лидеры стран ЕС призывают продолжить попытки конфисковать российские активы, но считает эти призыв риторическими. «С политической точки зрения, по сути, все кончено», — пишет издание.

Председатель Евросовета Антониу Кошта и канцлер Германии Фридрих Мерц в своих сообщениях в соцсетях после завершения заседания подтвердили сумму и факт достижения сделки, не уточнив, однако, её характер.

«Утверждено решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы», — написал Кошта, добавив, что ЕС таким образом выполнил свое обязательство перед Киевом.

Мерц, который был одним из главных сторонников изъятия активов, попытался представить итоги саммита как собственную победу. «Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал», — заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что первоначальный проект решения, обсуждавшийся на саммите поздно вечером в четверг, предполагал предоставление Бельгии неограниченных финансовых гарантий со стороны ЕС и его стран в обмен на её согласие на изъятие российских активов. Однако этот вариант принят не был, в том числе из-за нежелания ряда стран предоставлять неограниченные гарантии, после чего на повестку был поставлен вопрос о совместном займе.

При этом, согласно сообщению, в обеспечении кредита отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы России, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ, сообщает РИА Новости.

«Выяснилось, что, в целом, у частных компаний стран-членов ЕС в России больше активов, чем замороженных активов здесь. Поэтому, если россияне ответят, забрав эти активы, то, в целом, Европа не выиграет, а проиграет», — отметил Орбан.

Венгерский премьер указал, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась «мертвой» и была отложена.

Русская линия