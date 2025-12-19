Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви запустил акцию «Добро в Рождество», которая приурочена к трем христианским праздникам: Дню памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря), Рождеству Христову (7 января) и Крещению Господню (19 января). С 19 декабря по 19 января на сайте акции можно сделать доброе дело и помочь сиротам, бездомным, одиноким старикам, детям, живущим в непростых условиях зоны вооруженного конфликта, а также поддержать все направления церковного милосердия, подписавшись на регулярное пожертвование на сайте Синодального отдела по благотворительности, сообщает Диакония.Ru.

«В Рождество все немного волхвы», — писал Иосиф Бродский. «Да, все мы немного волхвы, когда дарим подарки близким, когда жертвуем в пользу бедных, — отметил председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. — Даже маленькая жертва может изменить жизнь тех, для кого простые вещи — это уже подарок. Будем помнить, что добрые дела помогают и нам — радость удваивается, когда делишься с другими».

Акция включает 5 сборов, в которых можно принять участие. Один из них — подарки для детей, живущих на Донбассе. Подарки получат более 3000 детей. Второй сбор — помощь с дровами для одиноких стариков в Омской области. Дома в сибирской глубинке нужно отапливать 9 месяцев в году. На сезон требуется 3−4 машины колотых дров стоимостью до 140 тысяч руб.

Третий сбор — возможность подписаться на регулярное пожертвование для развития всех направлений церковного милосердия.

В рамках четвертого сбора предлагается поддержать тех, кто обращается за помощью на церковную горячую линию 8−800−70−70−222. Ежедневно операторы отвечают на 200 звонков. Линия круглосуточная. Звонок с любой просьбой примут даже в Новый год и Рождество.

Пятый сбор — помощь детям-сиротам. Сегодня в России более 200 церковных проектов занимаются устройством детей-сирот. Их основная задача − помочь ребенку обрести любящих родителей, подарить им Рождество в кругу семьи.

Акция «Добро в Рождество» — это возможность каждому сделать доброе дело и поддержать нуждающихся. Ценна даже самая маленькая жертва.

Русская линия