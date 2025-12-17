В Русской Православной Церкви приветствовали решение крупнейшего медцентра Свердловской области «Шанс» отказаться от абортов
О принятом решении ранее заявил акушер-гинеколог высшей категории Александр Беляев…
После того, как крупнейший медцентр Свердловской области «Шанс» добровольно отказался от производства абортов, число подобных российских частных клиник возросло до 800, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, приветствуя решение медиков, передаёт ТАСС.
Инициатором идеи стала заместительница губернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, на призыв которой откликнулся главврач одного из крупных медцентров в Свердловской области «Шанс», акушер-гинеколог высшей категории с 44-летним стажем Александр Беляев, сообщает портал Накануне.Ru.
Нововведение начнёт действовать в медучреждении с 1 января 2026 года. Как рассказал Беляев в эфире «4 Канала», причиной такого решения стали морально-этические нормы и демографический спад. При этом, врач уверен, что запрет абортов не приведет к их криминализации, ведь с каждой из пациенток будут работать квалифицированные врачи, прошедшие спецподготовку. Если же потенциальную мать не удастся переубедить, ее направят в государственную больницу для дальнейшей работы.
«Повторение криминализации абортов 30-х, 50-х, 70-х годов не наступит. Будет ли решена основная задача улучшения демографических показателей, трудно сказать, но это один из путей решения этой проблемы. Я считаю, учитывая сегодняшнюю ситуацию, коллеги из частных клиник должны подумать: мы призываем их отказаться от искусственного прерывания беременности», — заявил Беляев.
«Теперь, после решения одной из крупнейших сетей частных медицинских центров Свердловской области добровольно отказаться от проведения абортов, в России насчитывается 800 частных клиник, которые прекратили проводить эти операции. Это говорит о высоком уровне демографической сознательности бизнеса, решившего откликнуться на призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и реально защитить право женщины на материнство», — отметил, в свою очередь, отец Федор.
Он напомнил, что перевод абортов в государственные медучреждения с налаженной медико-социальной работой с беременными женщинами в состоянии репродуктивного выбора позволяет повысить уровень рождаемости в стране. «В частности, в Республике Крым, где частные клиники в конце 2023 года добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года вырос на 3,3%», — сообщил священник.
«Решение клиник Свердловской области, как и всех 800 частных медучреждений нашей страны, — пример того, как инициатива власти и Церкви, а также ответственность и сознательность делового сообщества могут внести практический вклад в защиту жизни и исправление демографической ситуации в нашей стране», — заключил глава Патриаршей комиссии.
В 2022 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением вывести аборты из частных клиник. По словам Предстоятеля Церкви, в результате вывода абортов из коммерческой сферы «исчезнет стимул гнаться за прибылью за счёт уничтожения детских жизней». По данным Росздравнадзора, 100% частных клиник нарушают законодательство в сфере абортов: не соблюдают «неделю тишины», рекламируют аборты, готовы их делать в день обращения, в том числе после 12 недель, что является криминальным абортом, не оказывают психологических консультаций женщинам в состоянии репродуктивного выбора.
