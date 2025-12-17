После того, как крупнейший медцентр Свердловской области «Шанс» добровольно отказался от производства абортов, число подобных российских частных клиник возросло до 800, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, приветствуя решение медиков, передаёт ТАСС.

Инициатором идеи стала заместительница губернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, на призыв которой откликнулся главврач одного из крупных медцентров в Свердловской области «Шанс», акушер-гинеколог высшей категории с 44-летним стажем Александр Беляев, сообщает портал Накануне.Ru.

Нововведение начнёт действовать в медучреждении с 1 января 2026 года. Как рассказал Беляев в эфире «4 Канала», причиной такого решения стали морально-этические нормы и демографический спад. При этом, врач уверен, что запрет абортов не приведет к их криминализации, ведь с каждой из пациенток будут работать квалифицированные врачи, прошедшие спецподготовку. Если же потенциальную мать не удастся переубедить, ее направят в государственную больницу для дальнейшей работы.

«Повторение криминализации абортов 30-х, 50-х, 70-х годов не наступит. Будет ли решена основная задача улучшения демографических показателей, трудно сказать, но это один из путей решения этой проблемы. Я считаю, учитывая сегодняшнюю ситуацию, коллеги из частных клиник должны подумать: мы призываем их отказаться от искусственного прерывания беременности», — заявил Беляев.

«Теперь, после решения одной из крупнейших сетей частных медицинских центров Свердловской области добровольно отказаться от проведения абортов, в России насчитывается 800 частных клиник, которые прекратили проводить эти операции. Это говорит о высоком уровне демографической сознательности бизнеса, решившего откликнуться на призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и реально защитить право женщины на материнство», — отметил, в свою очередь, отец Федор.

Он напомнил, что перевод абортов в государственные медучреждения с налаженной медико-социальной работой с беременными женщинами в состоянии репродуктивного выбора позволяет повысить уровень рождаемости в стране. «В частности, в Республике Крым, где частные клиники в конце 2023 года добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года вырос на 3,3%», — сообщил священник.

«Решение клиник Свердловской области, как и всех 800 частных медучреждений нашей страны, — пример того, как инициатива власти и Церкви, а также ответственность и сознательность делового сообщества могут внести практический вклад в защиту жизни и исправление демографической ситуации в нашей стране», — заключил глава Патриаршей комиссии.

В 2022 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением вывести аборты из частных клиник. По словам Предстоятеля Церкви, в результате вывода абортов из коммерческой сферы «исчезнет стимул гнаться за прибылью за счёт уничтожения детских жизней». По данным Росздравнадзора, 100% частных клиник нарушают законодательство в сфере абортов: не соблюдают «неделю тишины», рекламируют аборты, готовы их делать в день обращения, в том числе после 12 недель, что является криминальным абортом, не оказывают психологических консультаций женщинам в состоянии репродуктивного выбора.

Русская линия