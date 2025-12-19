Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в интервью программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия24» ответил на вопросы о церковной ситуации на Украине, отметив, что до окончания военных действий говорить что-то определённо о судьбе УПЦ не приходится, сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос по поводу решений Собора в Феофании, владыка Антоний подчеркнул, что священноначалие Московского Патриархата постановило датб свою оценку феофаниевским постановлениям, когда придёт время. Пока же, «Святейший Патриарх и Священный Синод не вынесли никаких суждений на этот счёт».

Что же касается положения Украинской Православной Церкви, то митрополит Антоний напомнил, что украинское священноначалие находится под мощнейшим давлением режима Зеленского, представители которого требуют от духовенства УПЦ присоединиться к «ПЦУ», но, тем не менее, это давление не приносит результатов.

«Вы упомянули о возможности избежать гонений путем присоединения к расколу — эта программа предлагалась и предлагается до сих пор Украинской Православной Церкви её гонителями, — подчеркнул архиерей, обращаясь к журналистке. — Как известно, из всех архиереев УПЦ, несмотря на то, под каким давлением они находились в преддверии так называемого „объединительного собора“, когда из двух раскольнических юрисдикций слепили то, что называют сегодня „ПЦУ“, только двое оказались иудами, которые ушли в раскол. А остальные архиереи, несмотря на то, что с ними только не проделывала СБУ, они не пошли на это, они остались верными своей Церкви».

Также глава ОВЦС затронул тему предоставления автокефалии. Он подчеркнул, что соответствующего запроса из Киева в Москву не поступало. Митрополит Антоний отметил невозможность контактов Русской и Украинской Православных Церквей в нынешнее время, и заявил, что статус Украинской Церкви будет обсуждаться тогда, когда «Церковь обретет свободу».

