В Москве открыт памятник канцлеру Российской империи Ивану ОстермануВ Москве на территории Всероссийского музея декоративного искусства состоялось торжественное открытие памятника канцлеру Российской империи Ивану Остерману и выставки по случаю 300-летия со дня его рождения, сообщает официальный сайт Российского военно-исторического общества.

Начальник управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников отметил, что имя Ивана Остермана незаслуженно остаётся в тени других выдающихся российских государственных деятелей своего времени.

«Иван Андреевич возглавлял российскую дипломатию более десяти лет. Возглавлял в годы, когда дипломатический авторитет Российской империи был на высочайшем уровне. И когда, по меткому выражению канцлера Безбородко, „ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смогла“. В нынешнем, уже уходящем году, исполняется 300 лет со дня рождения Ивана Андреевича Остермана. И сегодня крайне важно помнить не только ярких героев, но и „рабочих лошадок“ нашей истории. Это по-человечески справедливо и очень правильно», — сказал Владимир Бочарников.

Памятник Ивану Остерману установлен Российским военно-историческим обществом по поручению президента России Владимира Путина. Место установки выбрано не случайно, на территории музея находится фамильная усадьба графа Ивана Остермана. Здесь проводились самые шумные балы и государственные встречи. Теперь хозяин усадьбы будет встречать всех посетителей музея.

Памятник выполнен в современной манере. Иван Остерман изображен в возрасте 55 лет, когда был назначен главноначальствующим над Коллегией иностранных дел. Воплотил идею в камне скульптор Михаил Баскаков.

Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов поблагодарил Российское военно-историческое за увековечивание памяти выдающегося канцлера Российской империи Ивана Остермана.

«Сегодня мы продолжаем добрую традицию, связанную с увековечиванием памяти выдающихся российских дипломатов. Видим в этом яркое свидетельство признания многовекового вклада внешнеполитической службы нашей страны в формирование благоприятных безопасных внешних условий для поступательного развития нашей Родины», — подчеркнул Евгений Иванов.

Мероприятия к 300-летию Ивана Андреевича Остермана проводятся по инициативе МИД России в рамках совместной с Российским военно-историческим обществом программы по увековечению памяти глав отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох.

Одновременно с памятником во Всероссийском музее декоративного искусства открылась и выставка, посвященная канцлеру Ивану Остерману. Экспозиция иллюстрирует яркую и насыщенную событиями, эмоциями и впечатлениями жизнь дипломата, эхо которой звучит и по сей день — в названии дома, архитектуре, убранстве интерьеров, тончайшем фарфоре и сверкающих украшениях.

На выставке представлено более 250 редких экспонатов XVIII — начала XIX веков, включая живописные работы из фондов Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, личные вещи представителей рода Остерманов, атрибуты дворянского костюма, образцы ювелирных изделий, фарфора и хрусталя с вензелями императриц, экспозиция воссоздаст интерьеры рабочего кабинета канцлера.

Документальную основу выставки составили копии уникальных документов Архива внешней политики Российской империи МИД России, рассказывающих о деятельности Ивана Остермана на дипломатическом поприще. Выставка продлится до 1 февраля 2026 года.

В Москве открыли памятник канцлеру Российской империи Ивану Остерману
