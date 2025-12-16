В Русской Православной Церкви выразили соболезнования в связи с трагедией в подмосковном поселке Горки-2

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией школе подмосковного поселка Горки-2, где 16 декабря 2025 года подросток с ножом в руках напал на охранника и ученика 4-го класса, в результате чего ребёнок скончался на месте, сообщает Патриархия.Ru. Подозреваемый был задержан.

«Глубокой болью отозвалось в моем сердце известие о трагедии в Успенской школе поселка Горки-2. Выражаю искреннее сочувствие родным и близким погибшего ребенка, а также всем пострадавшим, — говорится в послании Его Святейшества. — К огромному прискорбию, сегодня молодые люди все чаще увлекаются ненавистническими и экстремистскими идеями, разрушая свою жизнь и лишая жизни других людей — во многих случаях своих ровесников или даже малолетних детей».

«Учащимся Успенской школы и их родителям сейчас требуются особое внимание, поддержка и утешение. Духовенство и волонтеры Одинцовской епархии готовы оказать помощь всем нуждающимся в ней», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.

«Милостивый Господь да укрепит душевные и телесные силы всех, кого коснулось это горе, дарует мужество и стойкость в постигшем испытании», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Как только стало известно о трагедии, на место происшествия по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы незамедлительно выехал благочинный Одинцовского церковного округа иерей Григорий Федотов. Также в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Знаменское, находящемся недалеко от поселка Горки-2, дежурит настоятель храма иерей Владимир Субботовский.

«Для координации помощи и взаимодействия с семьями пострадавших при Знаменском храме создан оперативный штаб. Одинцовская епархия готова оказать необходимую поддержку и духовную, помощь, пострадавшим и их родным», — отмечается в сообщении на сайте епархии.

