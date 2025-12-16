Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести на отказ суда низшей инстанции запретить канонической Украинской Православной Церкви распоряжаться своим имуществом. Об этом 16 декабря сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат и священник Никита Чекман, передаёт ТАСС.

«Только что Верховный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ГСУЭСС на решение суда об отказе в наложении ареста на имущество и счета УПЦ! Это решение подтверждает безосновательность попыток некоторых чиновников использовать необоснованные ограничительные меры по отношению к религиозной организации», — написал отец Никита в своём Телеграм-канале.

4 ноября 2025 года Шестой апелляционный административный суд в Киеве отклонил требование ГСУЭСС запретить канонической Украинской Православной Церкви распоряжаться своим имуществом. После отказа служба попыталась оспорить решение в Верховном суде.

На Украине продолжается судебный процесс по иску о запрете УПЦ. В ГСУЭСС считают, что на этом основании уже до окончательного решения суда можно инициировать блокировку имущества УПЦ.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля 2025 года Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Несмотря на все усилия Киева, в 2023 году в стране насчитывалось порядка 5−6 млн прихожан Украинской Православной Церкви.

