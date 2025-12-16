Сегодня день памяти тайного советника, члена Государственного Совета, писателя, первого председателя Русского Собрания князя Д.П.Голицына (литературный псевдоним Муравлин), скончавшегося в 1928 г. в изгнании.

Дмитрий Петрович Голицын (Муравлин) родился 6 декабря 1860 г. в Германии. Образование получил в знаменитом Императорском Александровском лицее, который окончил в 1881 г. По отбытии воинской повинности в лейб-гвардии Павловском полку поступил на службу в Государственную канцелярию, был помощником статс-секретаря Государственного Совета, с 1902 г. член Совета министра народного просвещения. С 1906 г. — товарищ главноуправляющего, а с 1 января 1910 г. главноуправляющий Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям Императрицы Марии. В 1912 г. Голицын был назначен членом Государственного Совета, в котором входил в правую группу. В 1915—1916 гг. член кружка сенатора А.А.Римского-Корсакова, члены которого разрабатывали планы контрреволюционных мер и составляли записки Государю.

Князь Голицын получил известность и как плодовитый литератор, автор популярных в свое время романов, повестей и пьес. Уже в апреле 1879 г. в журнале «Живописное обозрение» были опубликованы его первые стихотворения, с 1884 г. появляются повести и романы (наиболее известные из них: «Тенор», «Баба», «Мрак», «Убогие и нарядные», «Рубли», «На безлюдье», «Святыни»). Основная тема произведений Голицына — вырождение русской аристократии. В 1899 г. в Петербурге была поставлена его историческая драма «Максим Сумбулов», имевшая успех у публики. Многие из сочинений князя Голицына были переведены на иностранные языки. Помимо государственной службы и литературных трудов Голицын активно занимался общественной деятельностью, был членом Совета Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III, членом-директором Литературно-художественного общества. В конце 1900 — начале 1901 г. стал одним из главных инициатором создания первой монархической организации — Русского Собрания. В январе 1901 г. князь Голицын был избран председателем Совета РС, эту должность он занимал до марта 1906 г., когда был избран первым почетным членом РС. В феврале 1906 г. был почетным председателем 1-го Всероссийского монархического съезда в Петербурге.

В 1920 г. князь Голицын бежал из Советской России, жил в Венгрии. В 1921 г. он был представителем Высшего Монархического Совета в Венгрии, но вскоре отошел от политической деятельности, продолжая лишь печататься в монархических изданиях, был одним из наиболее активных авторов журнала «Двуглавый орел», где публиковал статьи и стихотворения. В новых послереволюционных условиях призывал русских патриотов-монархистов прежде всего к сохранению в чистоте Православия, а все надежды связывал с милостью Божией к несчастной родине. В стихотворении «Молитва» он взывал к Царю царей: «Боже правый, будь нам силой / В эти тягостные дни../ Заступи, спаси, помилуй, / Благостию сохрани». Скончался в Венгрии в городе Вышеград.

