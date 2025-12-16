Святейший Патриарх Кирилл: Сугубо помолимся о митрополите Святогорском Арсении, которого, несмотря на тяжелейшее состояние здоровья, повторно заключили в тюрьму

16 декабря 2025 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылось ежегодное Епархиальное собрание Москвы, в начале которого столичное духовенство помолилось о верующих, претерпевающих гонения на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

«Отдельно молитвенно вспомним об архипастырях, пастырях, монашествующих и мирянах Украинской Православной Церкви, претерпевающих настоящие гонения, вплоть до нахождения во узах и темницах, и в первую очередь помолимся о митрополите Святогорском Арсении, которого, несмотря на тяжелейшее состояние здоровья, повторно заключили в тюрьму», — призвал духовенство Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что согласно недавним утверждениям самих гонителей, 40 священнослужителей Украинской Православной Церкви за последние четыре года осуждены на разные сроки тюремного заключения. Всего же к настоящему времени возбуждено 208 уголовных производств в отношении клириков канонической Церкви, лишены украинского гражданства и права проживания на Украине 19 священнослужителей, включая Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия.

По призыву Его Святейшества участники собрания пропели «многая лета» всем братьям и сестрам, претерпевающим гонения за веру и истину.

Русская линия