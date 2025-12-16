По результатам заседания был принят итоговый документ…

16 декабря 2025 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, состоялось ежегодное итоговое Епархиальное собрание города Москвы.

Предстоятель Русской Православной Церкви приветствовал собравшихся и в соответствии с Уставом предложил избрать заместителя председателя собрания и секретаря. По сложившейся традиции заместителем председателя Епархиального собрания был избран первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Григорий, а секретарем — секретарь Патриарха по Москве протопресвитер Владимир Диваков. Владыка Григорий и отец Владимир заняли места в президиуме.

Святейший Патриарх Кирилл огласил повестку дня собрания.

В соответствии с Уставом были избраны лица, которые от имени собрания подпишут постановления и протоколы: архимандрит Стефан (Тараканов), наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального монастыря, и игумения Елисавета (Жегалова), настоятельница Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигиального монастыря.

Был утвержден состав редакционной комиссии для подготовки итогового документа Епархиального собрания. В нее вошли: архиепископ Зеленоградский Савва в качестве председателя, а также протоиерей Николай Балашов, протоиерей Максим Козлов, протоиерей Олег Корытко, протоиерей Михаил Прокопенко.

Далее Святейший Патриарх Кирилл представил ежегодный доклад.

Огласив статистические данные по Московской (городской) епархии за 2025 год, Святейший Владыка перечислил поименно преставившихся ко Господу за время, истекшее с прошлого епархиального собрания, клириков епархии, насельников и насельниц ставропигиальных монастырей. Собравшиеся пропели «Вечную память» почившим.

Предстоятель рассказал о главных событиях церковной жизни и представил обзор своей деятельности в 2025 году.

По предложению Его Святейшества было возглашено многолетие Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, пребывающему в заключении митрополиту Святогорскому Арсению, иным архипастырям, а также пастырям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви, претерпевающим гонения за веру.

По завершении доклада Святейший Владыка ответил на вопросы участников собрания.

Затем с сообщением о деятельности Епархиального совета в 2025 году выступил митрополит Воскресенский Григорий.

В ходе заседания также были представлены доклады:

— председателя Комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии протоиерея Игоря Фомина — о деятельности комиссии;

— председателя Комиссии по деятельности воскресных школ священника Александра Нарушева — о деятельности комиссии;

— руководителя Правового управления Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги) — об изменениях в законодательстве.

Председатель редакционной комиссии архиепископ Зеленоградский Савва огласил проект итогового документа Епархиального собрания. После внесения правок итоговый документ был принят.

В завершение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех участников заседания за плодотворную работу.

