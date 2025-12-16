По итогам Епархиального собрания г. Москвы, которое состоялось 16 декабря 2025 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, было принято постановление.

1. Архиереи, пресвитеры и диаконы, монашествующие и миряне Московской епархии во главе со своим епархиальным архиереем Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом воздают славу Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу и благодарят Его за милость, ниспосылаемую Его Церкви, пребывающей в Первопрестольном граде.

2. Благоговейно почитая исповеднический подвиг святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России в 100-летие его кончины, участники собрания возносят угоднику Божию сугубую молитву и испрашивают у него предстательства перед Богом о ниспослании верным чадам Русской Православной Церкви укрепления в православной вере, в неослабевающей надежде и в нелицемерной любви. Архиереи, клирики и миряне Первопрестольного града свидетельствуют о своей решимости подражать святителю в твердом хранении единства церковного, в ревности об исполнении заповедей евангельских и в мужественном следовании за Христом Спасителем.

3. Духовенство города Москвы и Патриарших ставропигиальных обителей от своего имени и от имени мирян Первопрестольного града благодарит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его деятельные труды по управлению Московской епархией и высокий пример самоотверженной преданности определенному Богом служению. Епархиальное собрание желает Святейшему Патриарху многих лет, крепости сил и помощи Божией в дальнейших трудах на благо Церкви и народа Божия.

4. Особые слова благодарности клир Московской епархии обращает к Святейшему Патриарху в связи с его инициативой по организации Общемосковского крестного хода и его личным участием в этом возрождающем многовековую историческую традицию молитвенном шествии, которое стало выражением стремления верующих москвичей открыто свидетельствовать о своей вере. Общемосковское торжество показало, что дело свидетельства о Христе остается живым и действенным, а Москва, как бы ни менялся ее облик, — это город, бережно хранящий свою христианскую идентичность и единство в исповедании Господа Иисуса и в верности Его Церкви.

Епархиальное собрание благодарит столичные власти за содействие в организации Общемосковского крестного хода и благодарит мэра первопрестольного града Сергея Семеновича Собянина за поддержку предложения Его Святейшества проводить Общемосковский крестный ход ежегодно, приурочив таковой к дню соборной памяти московских святых.

5. Епархиальное собрание выражает благодарность всем, кто, невзирая на собственные нужды и заботы, неустанно оказывает помощь материальными средствами или собственными трудами находящимся в стесненных обстоятельствах жителям Донбасса, Новороссии и иных пострадавших в ходе военных действий регионов, а также воинам, несущим службу в зоне Специальной военной операции. Собрание также выражает признательность за самоотверженные труды на упомянутых территориях военному духовенству, многочисленным добровольцам, а также врачам и персоналу церковной больницы, носящей имя святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Епархиальное собрание призывает прихожан московских храмов к добровольческому служению в упомянутых регионах и поручает епархиальному отделу по социальному служению под наблюдением епархиального совета проработать соответствующую программу.

6. Члены епархиального собрания выражают признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, руководителям и сотрудникам профильных столичных ведомств, сотрудникам церковных учреждений и благотворителям за содействие программе строительства православных храмов в Москве, — беспрецедентному проекту, инициированному 15 лет тому назад Предстоятелем Русской Православной Церкви, благодаря чему столица украсилась множеством новых церквей — мест общей молитвы и принесения Бескровной Жертвы — Божественной Евхаристии.

7. В год 25-летия освящения воссозданного кафедрального соборного храма Христа Спасителя московское духовенство и миряне с особым чувством вспоминают это значимое для Первопрестольного града событие. После безбожного лихолетья храм Христа Спасителя вновь стал украшением столицы, средоточием ее духовной жизни и символом возрождения и укрепления Православной веры во всем нашем Отечестве. Москвичи хранят благодарную молитвенную память о кураторе этого строительства — почившем мэре Москвы Юрии Михайловиче Лужкове, личное участие которого во многом определило успешное восстановление храма, а также обо всех, кто потрудился над воссозданием этой национальной святыни.

8. Участники собрания молятся о даровании стойкости и душевного мира архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви и иных самоуправляемых Церквей Московского Патриархата, претерпевающим скорби и притеснения за верность Господу Иисусу Христу, церковному единству и каноническому порядку.

9. Епархиальное собрание положительно оценивает активную деятельность московских викариатств, епархиальных отделов и комиссий, иных структур Московской епархии. Слова благодарности епархиальное собрание обращает к членам епархиального совета, завершившим в этом году шестилетний период работы.

10. Епархиальное собрание утверждает предложенные епархиальным советом следующие темы для обсуждения на викариатских пастырских конференциях в 2026 году:

1) Противодействие неоязычеству в молодежной среде и среди сотрудников силовых структур.

2) Пастырское общение со студенчеством.

3) Вызовы «искусственного интеллекта» и пастырский ответ на них.

11. Завершая год 100-летия преставления святого Патриарха Тихона, исповедника — свидетеля евангельской истины и единства Церкви, участники епархиального собрания призывают всех верных чад Церкви Христовой, пребывающих в Первопрестольном граде, ревностно проповедовать Евангелие, свидетельствовать о богооткровенной истине словом и самой жизнью, твердо стоять в вере Христовой, непрестанно вознося благодарственную молитву Господу Иисусу Христу, воодушевляющему Своих последователей на служение обетованием пребывать со Своей Церковью «во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

