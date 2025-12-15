Русская линия
Сводка новостей от 15 декабря 2025

Болгарский Патриарх Даниил посетит Фанар
Церковная София сделала всё возможное, чтобы Болгарский Предстоятель во время визита в Турцию не запятнал себя участием в богослужении с поминовением главы «ПЦУ»…

Болгарский Патриарх Даниил и глава Фанара Патриарх ВарфоломейБолгарский Патриарх Даниил совершит свой первый мирный визит после избрания на Патриарший престол в Турцию, где встретится с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Визит состоится по приглашению Фанара и в соответствии с решением Священного Синода Болгарской Православной Церкви. Датой визита называется Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря 2025 года, сообщает портал «OrthodoxTimes».

С момента избрания Патриарха Даниила на Патриарший престол Предстоятель Болгарской Церкви не посещал Фанар, так как не разделяет позицию Константинопольского Патриархата по признанию украинских раскольников. Именно этот вопрос и возможное поминание Патриархом Варфоломеем за Литургией главы «ПЦУ» Епифания Думенко долгое время были камнем преткновения для такого визита.

Сам Патриарх Даниил не раз заявлял, что «ПЦУ» — это раскольники, не имеющие канонических хиротоний. Более того, Болгарский Предстоятель обращал внимание, что «ПЦУ» не признали подавляющее большинство Поместных Православных Церквей. При этом он указывал, что сохраняет общение, как с Московским, так и с Константинопольским Патриархом, и надеется таким образом способствовать восстановлению единства мирового Православия.

Визит Патриарха Даниила начнется 25 декабря, в Рождество Христово, которое и Фанар, и София празднуют по новоюлианскому календарю. При этом никаких совместных служб на Рождество между двумя Предстоятелями не предполагается.

26 декабря, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, Патриарх Даниил совершит сослужение с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в храме Святого Георгия на Фанаре. Что это будет за служба — Литургия, за которой Фанар может устроить поминовение раскольника Думенко, или же какое-то другое богослужение, не сообщается.

27 декабря Патриарх Даниил возглавит Божественную литургию по случаю празднования в болгарской церкви Святого Стефана, также известной как «Железная церковь».

По программе видно, что церковная София сделала всё возможное, чтобы Болгарский Предстоятель во время визита на Фанар не запятнал себя участием в богослужении с поминовением главы «ПЦУ».

Строго говоря, с канонической точки зрения такое стремление Болгарского Патриархата мало что значит, ведь само сослужение Патриарха Даниила с Патриархом Варфоломеем, который признал раскольников, фактически означает косвенное признание раскольников. Однако, мы живём во времена, когда строгое следование канонам, похоже, осталось в прошлом и всюду встречаются лишь «компромиссы» и «Соломоновы решения».

Священный Синод Русской Православной Церкви ранее также принял ряд «компромиссных решений», например, сохранив единство с Кипрской и Элладской Православными Церквами, которые признали «ПЦУ», но отказавшись от сослужения лишь с теми кипрским и греческими архиереями, которые напрямую сослужили с украинскими раскольниками.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Суд обязал провести медобследование митрополита Святогорского Арсения
Судья Чечеловского районного суда Днепра Татьяна Безрук отказалась выпустить владыку из СИЗО, но поручила проверить его состояние здоровья...

Киев — столица иудаизма?
Режим Зеленского третий год подряд устанавливает в столице Украины крупнейшую в Европе Ханукию...

В Греции призвали Патриарха Варфоломея принести публичное покаяние за богослужение с папой Римский Львом
Православный многодетный отец из Салоник Михаил Цакиридис опубликовал открытое письмо к главе Константинопольского Патриархата...

Болгарский Патриарх Даниил посетит Фанар
Церковная София сделала всё возможное, чтобы Болгарский Предстоятель во время визита в Турцию не запятнал себя участием в богослужении с поминовением главы «ПЦУ»...

Внимание, мошенники!
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выступил с предупреждением в связи с ростом количества поддельных рассылок от имени Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя обороны Порт-Артура генерала Р.И.Кондратенко...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика