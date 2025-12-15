Церковная София сделала всё возможное, чтобы Болгарский Предстоятель во время визита в Турцию не запятнал себя участием в богослужении с поминовением главы «ПЦУ»…

Болгарский Патриарх Даниил совершит свой первый мирный визит после избрания на Патриарший престол в Турцию, где встретится с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Визит состоится по приглашению Фанара и в соответствии с решением Священного Синода Болгарской Православной Церкви. Датой визита называется Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря 2025 года, сообщает портал «OrthodoxTimes».

С момента избрания Патриарха Даниила на Патриарший престол Предстоятель Болгарской Церкви не посещал Фанар, так как не разделяет позицию Константинопольского Патриархата по признанию украинских раскольников. Именно этот вопрос и возможное поминание Патриархом Варфоломеем за Литургией главы «ПЦУ» Епифания Думенко долгое время были камнем преткновения для такого визита.

Сам Патриарх Даниил не раз заявлял, что «ПЦУ» — это раскольники, не имеющие канонических хиротоний. Более того, Болгарский Предстоятель обращал внимание, что «ПЦУ» не признали подавляющее большинство Поместных Православных Церквей. При этом он указывал, что сохраняет общение, как с Московским, так и с Константинопольским Патриархом, и надеется таким образом способствовать восстановлению единства мирового Православия.

Визит Патриарха Даниила начнется 25 декабря, в Рождество Христово, которое и Фанар, и София празднуют по новоюлианскому календарю. При этом никаких совместных служб на Рождество между двумя Предстоятелями не предполагается.

26 декабря, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, Патриарх Даниил совершит сослужение с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в храме Святого Георгия на Фанаре. Что это будет за служба — Литургия, за которой Фанар может устроить поминовение раскольника Думенко, или же какое-то другое богослужение, не сообщается.

27 декабря Патриарх Даниил возглавит Божественную литургию по случаю празднования в болгарской церкви Святого Стефана, также известной как «Железная церковь».

По программе видно, что церковная София сделала всё возможное, чтобы Болгарский Предстоятель во время визита на Фанар не запятнал себя участием в богослужении с поминовением главы «ПЦУ».

Строго говоря, с канонической точки зрения такое стремление Болгарского Патриархата мало что значит, ведь само сослужение Патриарха Даниила с Патриархом Варфоломеем, который признал раскольников, фактически означает косвенное признание раскольников. Однако, мы живём во времена, когда строгое следование канонам, похоже, осталось в прошлом и всюду встречаются лишь «компромиссы» и «Соломоновы решения».

Священный Синод Русской Православной Церкви ранее также принял ряд «компромиссных решений», например, сохранив единство с Кипрской и Элладской Православными Церквами, которые признали «ПЦУ», но отказавшись от сослужения лишь с теми кипрским и греческими архиереями, которые напрямую сослужили с украинскими раскольниками.

