В Греции призвали Патриарха Варфоломея принести публичное покаяние за богослужение с папой Римский Львом

В греческих СМИ активно обсуждается открытое письмо жителя Салоник, отца десятерых детей Михаила Цакиридиса, направленное Константинопольскому Патриарху Варфоломею с призывом принести публичное покаяние за экуменическое богослужение с папой Римским Львом по случаю 1700-летия I Вселенского Собора в Никее, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает Vima Orthodoxias, письмо, датированное 11 декабря 2025 года, активно распространяется в церковной среде, вызывая серьезные размышления среди части православной паствы, что также отмечается в церковных новостных репортажах.

В своем обращении Михаил Цакиридис прямо критикует присутствие Патриарха Варфоломея на мероприятии в Никее, организованном под эгидой Константинопольского Патриархата, где также участвовали представители Католической церкви и протестантских деноминаций.

«Как православный христианин, отец 10 детей по благодати Божией, испытывая „доброе беспокойство“, как говорил святой Паисий, и видя эту фиесту, которая состоялась в Никее с Вашим присутствием, присутствием ересиарха Рима Папы Льва (примечание: вероятно, речь идет о действующем Папе), различных протестантских ответвлений, я поделюсь с Вами некоторыми мыслями и вопросами, которые у меня возникли», — говорится в письме.

Цакиридис приводит конкретные догматические аргументы, ссылаясь на решения I, II и III Вселенских Соборов и Символ веры. Он подчеркивает: «Первый Вселенский Собор установил общую Пасхалию для своих членов, православных христиан, а не для существовавших тогда еретиков. На первых двух Вселенских Соборах был составлен Символ веры, в то время как на третьем осуждается всякий, кто что-либо добавляет или убирает из него».

Особое внимание уделяется вопросу «Filioque» и позиции по этому вопросу Католической церкви. Автор письма ссылается на III Вселенский Собор и IX Апостольское правило, указывая, что согласно церковной традиции, совместная молитва с еретиками влечёт за собой тяжелейшие наказания.

В центральной части письма многодетный отец задает Патриарху Варфоломею ряд прямых вопросов:

«Ради единства, возможно ли, чтобы чистая вера Православия объединилась с нечистотами еретиков?»

«Может ли свет объединиться с тьмой?»

«Ошибался ли святой Григорий Палама, когда заявлял, что мы не примем папистов в общение, пока они сохраняют Filioque?»

В завершение своего письма Михаил Цакиридис обращается к главе Фанара с призывом «сделать публичное заявление о покаянии: осудить все ереси, лжесобор в Колимбари, отозвать томос об автокефалии у украинских раскольников, осудить раскольническую церковь Скопье и исповедовать единственную истину Православия».

Русская линия