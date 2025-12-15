Режим Зеленского третий год подряд устанавливает в столице Украины крупнейшую в Европе Ханукию…

На площади Независимости в Киеве в преддверии иудейского праздника Хануки третий год подряд устанавливается самая большая в Европе Ханукия. Как сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Kiev.informator.ua, установка иудейского символа стала ежегодной акцией, устраиваемой Федерацией еврейских общин Украины. Украинские иудеи подчеркивают, что этот девятисвечник является «символом духовной стойкости и победы света над тьмой».

Иудейский праздник Хануки посвящён событиям II века до Рождества Христова, когда иудеи разбили войска царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана и освободили храм в Иерусалиме. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Иудеи нашли лишь один кувшин чистого масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры — именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла. В память об этом событии, современные иудеи, которые давно утратили даже сам храм Соломона, целый восемь дней празднуют.

Правда, не совсем понятно, какое отношение имеет эта ветхозаветная история к «Матери городов Русских»? Не случайно, многие киевляне выражают возмущение размещением иудейского девятисвечника на главной площади столицы и указывают, что Украина — православная страна.

В прошлом году жители Киева даже создали петицию с требованием демонтировать Ханукию. В обращении говорилось, что в тяжёлые для страны времена в центре Киева должны стоять только символы, близкие украинскому народу.

Впрочем, у режима Зеленского на данный вопрос другие взгляды.

Р.S. Любопытно, что в этом году в Москве впервые с 1991 года зажигать менору в честь начала Хануки не будут, так как публичную церемонию российским иудеям согласовала мэрией по соображениям безопасности, сообщает РИА Новости.

