15 декабря 2025 года состоялось заседание Чечеловского районного суда Днепра по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

Перед началом заседания владыке Арсению было плохо, в связи с чем был вызван тюремный врач. Когда давление удалось несколько сбить препаратами, архиерея отконвоировали из СИЗО в здание суда.

На опубликованных видео видно, что владыку доставили в суд в наручниках и при усиленной охране из четырёх человек, как особо опасного преступника.

В зале слушаний присутствовали духовенство и верующие УПЦ, которые, желая поддержать архипастыря, стали говорить, что наручники на владыке Арсении — это вериги, которые необходимо сохранить для потомков.

Слушание началось в 13:00, на нём рассматривалось ходатайство стороны защиты об изменении митрополиту Арсению меры пресечения на не связанное с содержанием под стражей в связи с состоянием здоровья наместника Лавры.

Судья Татьяна Безрук отклонила ходатайство, при этом обязала Днепровскую многопрофильную больницу № 4 (на территории СИЗО) срочно провести владыке медобследование и предоставить суду ответы на два вопроса: может ли митрополит Арсений оставаться в СИЗО в связи с обнаруженными у него заболеваниями и необходимо ли ему срочное оперативное вмешательство?

В ходе заседания судья удовлетворила ходатайства о том, чтобы владыка сидел в зале заседания не в боксе, а за столом, а также о том, чтобы в следующих слушаниях Чечеловского суда митрополит Арсений участвовал в режиме видеоконференции.

Судья отметила присутствие на всех заседаниях вольных слушателей. По её мнению, это говорит о резонансности дела наместника Лавры.

По окончании заседания верующие проводили архипастыря пением «Ис полла эти, дэспота».

Следующее заседание Чечеловского суда было назначено на пятницу 19 декабря. Но в связи с тем, что это будет большой праздник — день святителя Николая Чудотворца, по инициативе судьи слушание было перенесено на понедельник, 22 декабря. Начало заседания в 10:00.

На среду, 17 декабря, назначено два заседания Днепровского апелляционного суда. В 10:00 должно продолжиться слушание по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов на решение Соборного районного суда Днепра от 3 ноября 2025 г. о заключении владыки Арсения в СИЗО до 10 декабря. Это слушание началось 9 декабря.

В тот же день, в 10:30, суд должен будет рассмотреть жалобы адвокатов на решение Чечеловского суда о продлении владыке Арсению меры пресечения на 60 суток, вынесенное 6 декабря.

Братия Святогорской лавры просит молитв о заключённом митрополите Арсении и обители.

