Суд обязал провести медобследование митрополита Святогорского Арсения
Судья Чечеловского районного суда Днепра Татьяна Безрук отказалась выпустить владыку из СИЗО, но поручила проверить его состояние здоровья…
15 декабря 2025 года состоялось заседание Чечеловского районного суда Днепра по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.
Перед началом заседания владыке Арсению было плохо, в связи с чем был вызван тюремный врач. Когда давление удалось несколько сбить препаратами, архиерея отконвоировали из СИЗО в здание суда.
На опубликованных видео видно, что владыку доставили в суд в наручниках и при усиленной охране из четырёх человек, как особо опасного преступника.
В зале слушаний присутствовали духовенство и верующие УПЦ, которые, желая поддержать архипастыря, стали говорить, что наручники на владыке Арсении — это вериги, которые необходимо сохранить для потомков.
Слушание началось в 13:00, на нём рассматривалось ходатайство стороны защиты об изменении митрополиту Арсению меры пресечения на не связанное с содержанием под стражей в связи с состоянием здоровья наместника Лавры.
Судья Татьяна Безрук отклонила ходатайство, при этом обязала Днепровскую многопрофильную больницу № 4 (на территории СИЗО) срочно провести владыке медобследование и предоставить суду ответы на два вопроса: может ли митрополит Арсений оставаться в СИЗО в связи с обнаруженными у него заболеваниями и необходимо ли ему срочное оперативное вмешательство?
В ходе заседания судья удовлетворила ходатайства о том, чтобы владыка сидел в зале заседания не в боксе, а за столом, а также о том, чтобы в следующих слушаниях Чечеловского суда митрополит Арсений участвовал в режиме видеоконференции.
Судья отметила присутствие на всех заседаниях вольных слушателей. По её мнению, это говорит о резонансности дела наместника Лавры.
По окончании заседания верующие проводили архипастыря пением «Ис полла эти, дэспота».
Следующее заседание Чечеловского суда было назначено на пятницу 19 декабря. Но в связи с тем, что это будет большой праздник — день святителя Николая Чудотворца, по инициативе судьи слушание было перенесено на понедельник, 22 декабря. Начало заседания в 10:00.
На среду, 17 декабря, назначено два заседания Днепровского апелляционного суда. В 10:00 должно продолжиться слушание по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов на решение Соборного районного суда Днепра от 3 ноября 2025 г. о заключении владыки Арсения в СИЗО до 10 декабря. Это слушание началось 9 декабря.
В тот же день, в 10:30, суд должен будет рассмотреть жалобы адвокатов на решение Чечеловского суда о продлении владыке Арсению меры пресечения на 60 суток, вынесенное 6 декабря.
Братия Святогорской лавры просит молитв о заключённом митрополите Арсении и обители.
