Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выступил с предупреждением в связи с ростом количества поддельных рассылок от имени Церкви…

В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратили внимание общественности на рост количества поддельных информационных рассылок, которые осуществляются от имени официальных структур Русской Православной Церкви, её иерархов или священнослужителей, и призвали к бдительности, сообщает Патриархия.Ru.

Отдел настоятельно призывает сотрудников СМИ проявлять повышенную осмотрительность. Ключевым принципом в такой ситуации должна стать обязательная перепроверка информации.

При перепроверке информации Отдел рекомендует обращаться к официальным каналам Русской Православной Церкви, таким как официальный сайт Московского Патриархата (https://www.patriarchia.ru/), ресурсы синодальных учреждений, а также к аккредитованным пресс-службам церковных структур (епархий, митрополий, монастырей и т. д.).

В Русской Православной Церкви обратили внимание, что сообщения, приходящие с личных, неофициальных или сомнительных адресов, даже со ссылкой на официальные структуры Русской Православной Церкви, не должны рассматриваться как достоверные без дополнительной верификации.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ указал, что его сотрудники всегда открыты для оперативного взаимодействия и готовы оказывать необходимое содействие в проверке информации, касающейся жизни и деятельности Русской Православной Церкви.

Русская линия