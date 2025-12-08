8 декабря 2025 года в Штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве открылась научно-просветительская конференция «Георгиевские чтения», приуроченная ко Дню Героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря, сообщает официальный сайт РВИО.

Участниками конференции стали победители Всероссийского конкурса РВИО на лучшие исследования по актуальным темам в области исторической науки. В этом году Конкурс прошел в третий раз. В рамках конкурса были определены 15 победителей.

«Научно-просветительская конференция „Георгиевские чтения“ — это новая уникальная площадка для обмена опытом и выработки новых научных подходов. Хотелось бы надеется, что коллаборация Российского военно-исторического общества, Министерства просвещения Российской Федерации и исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова станет постоянной», — отметила руководительница лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заведующая кафедрой истории Филиала МГУ в Севастополе Оксана Солопова.

По её словам, исторический факультет Московского университета «ценит предоставленную нам возможность стать частью этого проекта государственной значимости как показатель динамичного развития научного диалога и крепости связей между исследователями разных поколений и научных школ нашей Родины».

В рамках открытия форма прошла церемония вручения грамот победителям Всероссийского конкурса РВИО на лучшие исследования по актуальным темам в области исторической науки, а также презентация исследований ученых-историков.

Затем состоялись выступления докладчиков. Научный сотрудник исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Иван Бабоша выступил с докладом «Польская эмиграция 1830−1870-х гг. в донесениях российской заграничной агентуры», старший научный сотрудник Института российской истории РАН, кандидат исторических наук Григорий Бибиков представил доклад «Чиновники III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии: социальный портрет и условия службы (1826−1856 гг.)».

Кроме того, свои доклады представили: профессор кафедры дошкольного, начального образования и методик преподавания общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», кандидатка исторических наук Марина Бравина; профессор кафедры истории России исторического факультета Дагестанского государственного университета, доктор исторических наук Нина Гарунова; преподаватель, ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», кандидат исторических наук Тимур Гимадеев; профессор кафедры истории России новейшего времени Российского Государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук Леонид Горизонтов; представительница Информационно-исследовательского учреждения «Центр изучения перспектив интеграции ЕАЭС» кандидатка исторических наук Оксана Корнилова; доцент кафедра истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах Института истории ФГБОУ ВО СПБГУ, доктор исторических наук Юлия Красникова; лаборант исследователь Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук Нурбий Куров; научный сотрудник лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Артем Носов; доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Дмитрий Хитров; старшая научная сотрудница Новосибирского национального исследовательского государственного университета, кандидатка архитектуры Дарья Шемелина; профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор исторических наук Наталья Эйльбарт; студент магистратуры исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета Алексей Юрченко; старшая научная сотрудница Институт российской истории РАН, кандидатка исторических наук Мадина Яфарова.

