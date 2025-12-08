Русская линия
Сводка новостей от 8 декабря 2025

Проведение доабортного консультирования приносит свои добрые плоды
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что порядка 30% женщин передумали делать аборт в 2025 году…

АбортыПочти 30% женщин в 2025 году после консультации передумали прерывать беременность и родили своих зачатых детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

«Доля беременных, получивших помощь в ситуации репродуктивного выбора и вставших на учёт за 10 месяцев 2025 года, в целом по стране достигла 28,5%. В ряде регионов показатель превышает уже 35 40%, поэтому здесь есть над чем работать. Общая динамика положительная: число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось почти на 50 тыс. по сравнению с 2022 годом. Это 50 тыс. детишек, мальчиков и девочек», — отметил Мурашко.

По словам министра, в 2024 году было обучено более 16,5 тысяч специалистов по проведению доабортного консультирования. Также проводится совместная работа с социальными службами для того, чтобы женщина приняла решение сохранить ребенка.

«Мы очень плотно работаем с министерством труда и социальной защиты и рекомендуем регионам выстроить чёткие взаимосвязи. Уже налажено межведомственное взаимодействие: с социальными службами в 56 регионах, со службами занятости в 20 регионах, с традиционными религиозными конфессиями в 47 регионах», — отметил Михаил Мурашко.

Святейший Патриарх Кирилл освятил храм, в котором некогда служил его отец
Храм благоверного князя Александра Невского в Красном Селе под Санкт-Петербургом был освящён после масштабной реконструкции...

Митрополит Святогорский Арсений останется в СИЗО, как минимум, до февраля 2026 года
Чечеловский районный суд Днепра продлил содержание архиерея УПЦ под стражей до 3 февраля 2026 года...

Протоиерей Иоанн Павличенко получил 5 лет тюрьмы за «оправдание агрессии РФ» и критику «ПЦУ»
Апелляционный суд Одессы ужесточил приговор одесскому священнику, который посмел сомневаться в официальной позиции Киева...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем день памяти священномученика Иоанна Владимирского...

