Протоиерей Иоанн Павличенко получил 5 лет тюрьмы за «оправдание агрессии РФ» и критику «ПЦУ»

Апелляционный суд в Одессе приговорил к реальному тюремному сроку клирика Украинской Православной Церкви протоиерея Ивана Павличенко, заменив предыдущее решение суда первой инстанции, который назначил священнику условное наказание, сообщает СПЖ со ссылкой на Центр публичных расследований.

Клирик храма в честь святой Марии Магдалины протоиерей Иван Павличенко был осужден по обвинениям в «оправдании вооруженной агрессии РФ» и «разжигании религиозной и национальной вражды». Материалы дела основаны, в частности, на записях разговоров, сделанных спецслужбами в автомобиле священнослужителя.

Следствие утверждает, что в частных беседах отец Иоанн посмел критиковать украинскую власть, обсуждал ход войны, цитировал российских политиков, выражал сомнения в официальной позиции Киева, а также критиковал «ПЦУ». Эти высказывания, согласно выводам «экспертов», были признаны «пропагандой кремлевских нарративов».

Пересыпский районный суд ранее признал отца Иоанна виновным, но назначил условный срок. После апелляции прокуратуры суд второй инстанции отменил приговор и ужесточил наказание: 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запрет занимать должности в государственных органах в течение 3 лет.

Русская линия