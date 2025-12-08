Храм благоверного князя Александра Невского в Красном Селе под Санкт-Петербургом был освящён после масштабной реконструкции…

Святейший Патриарх Кирилл освятил храм, в котором некогда служил его отец

6 декабря 2025 года, в день памяти благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма благоверного князя Александра Невского в Красном Селе под Санкт-Петербургом, сообщает Патриархия.Ru.

В этом храме с 1960 по 1970 год служил отец Святейшего Патриарха протоиерей Михаил Васильевич Гундяев (1907−1974). В 2020—2025 годах под патронажем Министерства культуры РФ осуществлялась полномасштабная реставрация Александро-Невской церкви в Красном Селе.

Перед началом богослужения у входа в храм Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич; настоятель Александро-Невского храма протоиерей Игорь Антонец; председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л. Слуцкий; губернатор г. Санкт-Петербурга А. Беглов; председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. Бельский; учащиеся воскресной школы при храме благоверного князя Александра Невского.

За богослужением молились проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии, заведующая регентским отделением, декан факультета церковных искусств СПбДА Е. Гундяева, православная молодежь Санкт-Петербурга.

Богослужебные песнопения исполнил хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии под руководством чтеца Ю. Герасимова.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция богослужения была выведена на большой экран, установленный на площади перед храмом.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес иерей Илия Макаров, председатель отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, настоятель Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга.

По окончании богослужения было совершено славление благоверному князю Александру Невскому.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству две панагии и крест.

Также Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов и, совместно с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельским, передал в дар новоосвященному храму богослужебное Евангелие.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону Божией Матери «Смоленская».

Далее состоялось вручение церковных наград. Во внимание к трудам и помощи в реставрации храма благоверного князя Александра Невского в Красном Селе г. Санкт-Петербурга наград были удостоены:

— протоиерей Игорь Антонец, настоятель новоосвященного храма, — ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— М. Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, — ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— О. Акацевич, глава Администрации Красносельского района г. Санкт-Петербурга, — медали равноапостольной княгини Ольги;

— Н. Антонец, юрист новоосвященного храма, — медали ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской;

— Г. Пищулина, генеральный директор ООО «Авалон», — Патриаршей грамоты.

Всем присутствующим были вручены иконки благоверного князя Александра Невского с Патриаршим благословением.

Русская линия