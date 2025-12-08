Священномученик Иоанн родился 21 марта 1877 года в селе Боронкино Луковниковского уезда Тверской губернии в семье священника Михаила Владимирского. Образование получил в Духовной семинарии, в 1906 году он был рукоположен в сан священника ко храму родного села Боронкина, где служил его отец.

В 1924 году власти лишили о. Иоанна избирательных прав, как священника. А в 1930 году, ставя своей целью закрытие храма в селе, потребовали от священника уплаты непосильных налогов. Отец Иоанн не смог выплатить их, и был в 1931 году арестован. Районный суд приговорил его к пяти годам ссылки. Отец Иоанн переехал в соседнюю область и здесь стал служить в храме. По окончании ссылки в 1936 году он вернулся в родное село.

15 ноября 1937 года о. Иоанн был вновь арестован. Как обычно, были вызваны «свидетели», в этот раз — председатель сельсовета и заведующий избой-читальней, которые согласились подписать приготовленные следователем документы об антисоветских высказываниях священника. Дали они показания и о том, что священник был против закрытия храма. На следующий день следователь допросил о. Иоанна. Выслушав перечисленные следователем обвинения, священник ответил:

«Виновным себя в агитации против партии и советской власти я не признаю. Контрреволюционной агитации и пропаганды против советской власти я не веду. О скорой войне, падении советской власти и роспуске колхозов я не говорил. О том, что ранее жили лучше, а сейчас ничего нет, я не говорил. Якобы колхозы созданы для гибели народа, колхозникам дают непосильные посевы, колхозники работают много, а хлеб у них берет государство бесплатно, и колхозники голодают, этого я нигде не говорил и не слышал. О том, что выборы в Верховный Совет давно проведены и подготовка к выборам делается для успокоения народа, что рабочие и колхозники бессильны в выборах, этого никогда не говорил. Агитации и пропаганды против партии и советской власти я не веду».

29 ноября дело было закончено и передано на решение Тройки НКВД. 5 декабря Тройка приговорила священника к расстрелу. Священник Иоанн Владимирский был расстрелян 8 декабря 1937 года.

В этот день 8 декабря 1991 г. тогдашними руководителями РСФСР Б.Н.Ельциным, УССР Л.М.Кравчуком и БССР С.С.Шушкевичем были подписаны Беловежские соглашения, положившие начало разрушению СССР и расчленению территории Исторической России.

Позже, 12 декабря, Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежские соглашения — также незаконно, т.к. не имел на то полномочий. Лишь 6 членов Верховного Совета РСФСР выступили против: С.Н.Бабурин, Н.А.Павлов, В.Б.Исаков, И.В.Константинов, С.А.Полозков, П.А.Лысов.

