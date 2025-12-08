Митрополит Святогорский Арсений останется в СИЗО, как минимум, до февраля 2026 года

6 декабря 2025 года в Чечеловском районном суде Днепра состоялось заседание по избранию меры пресечения наместнику Святогорской Лавры митрополиту Святогорскому Арсению. Суд продлил содержание архиерея под стражей до 3 февраля 2026 года, сообщает СПЖ.

Верующих, пришедших поддержать владыку, изначально не пускали в здание суда, ссылаясь на выходной день. После вмешательства судьи людей впустили, однако число слушателей ограничили количеством сидячих мест в зале.

Адвокаты митрополита Арсения не были допущены к участию в заседании, несмотря на их готовность подключиться в режиме видеоконференции. Судья Татьяна Безрук заявила, что защитники якобы не подали заявки на онлайн-участие. Вместо них в зале присутствовала адвокат из системы бесплатной правовой помощи, который не был знаком с материалами дела и отказался связываться с постоянными защитниками владыки.

К заседанию также не подключили народного депутата Викторию Гриб, подавшую заявление о готовности взять митрополита Арсения на поруки.

В ходе слушания владыка Арсений заявил отвод судье после того, как ему не дали возможности привлечь своих адвокатов. В отводе было отказано.

Прокурор Лариса Дальберг в обоснование необходимости содержания под стражей архипастыря указала на «большие связи, авторитет и материальное состояние» архиерея, в связи с чем он якобы может оказывать давление на свидетелей.

Митрополит Арсений вину не признал и просил отклонить ходатайство прокурора.

Суд объединил два уголовных дела против владыки в одно производство и продлил срок содержания под стражей на 60 суток. Заявления девяти народных депутатов Украины, просивших отпустить наместника Лавры на поруки или определить размер залога, были проигнорированы.

Сторона защиты готовит апелляционную жалобу.

Русская линия