Сводка новостей от 8 декабря 2025

Митрополит Святогорский Арсений останется в СИЗО, как минимум, до февраля 2026 года
Чечеловский районный суд Днепра продлил содержание архиерея УПЦ под стражей до 3 февраля 2026 года…

Митрополит Святогорский Арсений6 декабря 2025 года в Чечеловском районном суде Днепра состоялось заседание по избранию меры пресечения наместнику Святогорской Лавры митрополиту Святогорскому Арсению. Суд продлил содержание архиерея под стражей до 3 февраля 2026 года, сообщает СПЖ.

Верующих, пришедших поддержать владыку, изначально не пускали в здание суда, ссылаясь на выходной день. После вмешательства судьи людей впустили, однако число слушателей ограничили количеством сидячих мест в зале.

Адвокаты митрополита Арсения не были допущены к участию в заседании, несмотря на их готовность подключиться в режиме видеоконференции. Судья Татьяна Безрук заявила, что защитники якобы не подали заявки на онлайн-участие. Вместо них в зале присутствовала адвокат из системы бесплатной правовой помощи, который не был знаком с материалами дела и отказался связываться с постоянными защитниками владыки.

К заседанию также не подключили народного депутата Викторию Гриб, подавшую заявление о готовности взять митрополита Арсения на поруки.

В ходе слушания владыка Арсений заявил отвод судье после того, как ему не дали возможности привлечь своих адвокатов. В отводе было отказано.

Прокурор Лариса Дальберг в обоснование необходимости содержания под стражей архипастыря указала на «большие связи, авторитет и материальное состояние» архиерея, в связи с чем он якобы может оказывать давление на свидетелей.

Митрополит Арсений вину не признал и просил отклонить ходатайство прокурора.

Суд объединил два уголовных дела против владыки в одно производство и продлил срок содержания под стражей на 60 суток. Заявления девяти народных депутатов Украины, просивших отпустить наместника Лавры на поруки или определить размер залога, были проигнорированы.

Сторона защиты готовит апелляционную жалобу.

Святейший Патриарх Кирилл освятил храм, в котором некогда служил его отец
Храм благоверного князя Александра Невского в Красном Селе под Санкт-Петербургом был освящён после масштабной реконструкции...

Проведение доабортного консультирования приносит свои добрые плоды
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что порядка 30% женщин передумали делать аборт в 2025 году...

Протоиерей Иоанн Павличенко получил 5 лет тюрьмы за «оправдание агрессии РФ» и критику «ПЦУ»
Апелляционный суд Одессы ужесточил приговор одесскому священнику, который посмел сомневаться в официальной позиции Киева...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем день памяти священномученика Иоанна Владимирского...

