Митрополит Святогорский Арсений останется в СИЗО, как минимум, до февраля 2026 года
Чечеловский районный суд Днепра продлил содержание архиерея УПЦ под стражей до 3 февраля 2026 года…
6 декабря 2025 года в Чечеловском районном суде Днепра состоялось заседание по избранию меры пресечения наместнику Святогорской Лавры митрополиту Святогорскому Арсению. Суд продлил содержание архиерея под стражей до 3 февраля 2026 года, сообщает СПЖ.
Верующих, пришедших поддержать владыку, изначально не пускали в здание суда, ссылаясь на выходной день. После вмешательства судьи людей впустили, однако число слушателей ограничили количеством сидячих мест в зале.
Адвокаты митрополита Арсения не были допущены к участию в заседании, несмотря на их готовность подключиться в режиме видеоконференции. Судья Татьяна Безрук заявила, что защитники якобы не подали заявки на онлайн-участие. Вместо них в зале присутствовала адвокат из системы бесплатной правовой помощи, который не был знаком с материалами дела и отказался связываться с постоянными защитниками владыки.
К заседанию также не подключили народного депутата Викторию Гриб, подавшую заявление о готовности взять митрополита Арсения на поруки.
В ходе слушания владыка Арсений заявил отвод судье после того, как ему не дали возможности привлечь своих адвокатов. В отводе было отказано.
Прокурор Лариса Дальберг в обоснование необходимости содержания под стражей архипастыря указала на «большие связи, авторитет и материальное состояние» архиерея, в связи с чем он якобы может оказывать давление на свидетелей.
Митрополит Арсений вину не признал и просил отклонить ходатайство прокурора.
Суд объединил два уголовных дела против владыки в одно производство и продлил срок содержания под стражей на 60 суток. Заявления девяти народных депутатов Украины, просивших отпустить наместника Лавры на поруки или определить размер залога, были проигнорированы.