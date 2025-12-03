Наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев) считает, что сложности, с которыми в последние годы столкнулась Россия, во многом способствовали тому, что российское общество в массе своей отказалось от западных ориентиров и обратилось к своим традиционным христианским ценностям. Об этом владыка Иосиф заявил РИА Новости.

«Как мне видится, отношение к Церкви в обществе и СМИ меняется в лучшую сторону: всё больше обсуждают вопросы, которые поднимает Церковь: демография, борьба с абортами, патриотизм, традиционные ценности», — отметил архипастырь, указав, что данные факты во многом связаны с началом специальной военной операции и теми сложностями, которые с ней связаны.

«Но чтобы не растерять эту положительную тенденцию на духовное возрождение, нужно соответствующим образом формировать взгляды, особенно молодежи. Для этого СМИ стоит действительно добросовестно транслировать людям то, что написано в президентском указе № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях — о важности веры, многодетной семьи и так далее, а не отказываться от этого в угоду моды, читабельности или корпоративных интересов», — подчеркнул епископ Иосиф.

По его словам, ещё 10−15 лет назад в публичном пространстве было больше скепсиса в отношении Церкви. «Тогда было больше тех, кто боролся против Церкви, в том числе, через СМИ, ведь для Запада, который эту борьбу тоже спонсирует, Церковь — как кость в горле, а борьба с ней, в том числе информационная — это попытка победить нас духовно. Сейчас такие люди тоже есть, но их у нас в стране стало меньше», — заключил владыка.

Русская линия