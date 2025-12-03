Русская линия
Сводка новостей от 3 декабря 2025

Епископ Можайский Иосиф: Отношение к Церкви в российском обществе в последнее время поменялось в лучшую сторону
Невзгоды военного времени и сложное положение России на мировой арене заставили многих людей обратиться к своим традиционным ценностям…

епископ Можайский Иосиф (Королев)Наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев) считает, что сложности, с которыми в последние годы столкнулась Россия, во многом способствовали тому, что российское общество в массе своей отказалось от западных ориентиров и обратилось к своим традиционным христианским ценностям. Об этом владыка Иосиф заявил РИА Новости.

«Как мне видится, отношение к Церкви в обществе и СМИ меняется в лучшую сторону: всё больше обсуждают вопросы, которые поднимает Церковь: демография, борьба с абортами, патриотизм, традиционные ценности», — отметил архипастырь, указав, что данные факты во многом связаны с началом специальной военной операции и теми сложностями, которые с ней связаны.

«Но чтобы не растерять эту положительную тенденцию на духовное возрождение, нужно соответствующим образом формировать взгляды, особенно молодежи. Для этого СМИ стоит действительно добросовестно транслировать людям то, что написано в президентском указе № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях — о важности веры, многодетной семьи и так далее, а не отказываться от этого в угоду моды, читабельности или корпоративных интересов», — подчеркнул епископ Иосиф.

По его словам, ещё 10−15 лет назад в публичном пространстве было больше скепсиса в отношении Церкви. «Тогда было больше тех, кто боролся против Церкви, в том числе, через СМИ, ведь для Запада, который эту борьбу тоже спонсирует, Церковь — как кость в горле, а борьба с ней, в том числе информационная — это попытка победить нас духовно. Сейчас такие люди тоже есть, но их у нас в стране стало меньше», — заключил владыка.

На месте съёмок фильма «Остров» в Карелии могут построить действующий православный храм
С соответствующей инициативой к Святейшему Патриарху Кириллу обратился один из карельских бизнесменов, впечатлённый этой лентой...

Единственная больница Русской Православной Церкви имени святителя Алексия планирует открыть целый ряд своих филиалов
Главный врач больницы Алексей Заров рассказал президенту России Владимиру Путину о намерении открыть филиал паллиативной помощи в Горловке...

Ростову Великому вернут историческую Покровскую улицу
В настоящее время данная улица древнего русского города до сих пор носит советское название Ленинская...

Власти Московской области намерены принять закон о запрете склонения к абортам
Соответствующий законопроект уже внесён в Мособлдуму, и в ближайшее время будет рассмотрен местными депутатами...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память графа П.Н.Апраксина...

