Сегодня день памяти государственного и общественного деятеля, руководителя Русского Собрания действительного статского советника, флигель-адъютанта графа Петра Николаевича Апраксина, скончавшегося в 1962 г.

Он родился 3 января 1876 г. в Италии в старинной аристократической семье. Получил образование в 1-м Московском кадетском и Пажеском корпусах. В 1896—1901 гг. служил офицером, затем вышел в отставку в звании поручика запаса, перешел на гражданскую службу. В 1900−02 гг. состоял слушателем Императорского Петербургского археологического института. Во время русско-японской войны был на театре военных действий в составе медицинского отряда: при осаде Порт-Артура, в боях под Ляояном и Мукденом, был при Восточном отряде графа Ф.А.Келлера. В 1907 г. перешел в Министерство внутренних дел к П.А.Столыпину, назначен Воронежским вице-губернатором, затем в 1911−13 гг. занимал должность Таврического губернатора. В 1913−17 гг. состоял при Государыне Императрице Александре Федоровне в должности гофмейстера, ведая канцелярией и придворным церемониалом.

Граф Апраксин был одним из старейших членов Русского Собрания (РС), куда вступил еще в 1902 г. За крупные пожертвования на нужды общества Апраксин и его жена (урожд. княгиня Барятинская) были избраны пожизненными членами РС. Неоднократно он избирался членом Совета РС. В ходе обсуждения вопроса об объединении монархических союзов выступал за сохранение самостоятельности РС, как «мозга монархических организаций». В период выборных кампаний граф Апраксин был сторонником блокирования с Партией правового порядка и октябристами, аргументируя свою позицию тем, что обособленность монархистов приведет к проникновению в Думу нежелательного элемента, прежде всего евреев. Однако эти идеи не были приняты большинством, монархические съезды недвусмысленно запрещали блоки с конституционалистами. В марте 1914 г. он был избран товарищем председателя РС с возложением обязанностей председательствующего, возглавлял РС до 1916 г.

На основании воспоминаний Анны Александровны Вырубовой сформировалось не вполне справедливое мнение о предательстве графом Апраксиным Царской Семьи. Нужно учесть, что в Петербурге в страшные дни революции находилась его жена с пятью малолетними детьми. Этим и объясняется отъезд Апраксина из Царского Села. Св. Царственные Мученики в своих письмах не осуждали графа за это. Граф Апраксин был участником Поместного Собора Православной Российской Церкви, а в эмиграции в 1921 г. принимал активное участие в деятельности руководящих структур Зарубежной Церкви. Во время гражданской войны он переехал с семьей в Крым, был последним председателем Ялтинской управы. Эмигрировал с частями генерала Врангеля в Константинополь, жил в Югославии, затем обосновался в Бельгии, где в 1923 г. основал Историко-генеалогическое общество. В 1945 г. занял должность председателя комитета по строительству Храма-памятника во имя Царя-Мученика Николая II в Брюсселе. Скончался и похоронен в Брюсселе.

Русская линия