3 декабря 2025 года на территории Национального центра «Россия» в Москве президент России Владимир Путин встретился с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе. Встреча состоялась в преддверии Дня добровольца, который отмечается в России 5 декабря, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на официальный сайт Президента РФ.

Глава государства по традиции присоединился к всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации: 5-летний Тимур Рясной из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры хочет попробовать себя в роли сотрудника ДПС, 9-летняя Варвара Смахтина из Москвы мечтает встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса», 7-летний Игорь Степаненко из Московской области — посетить Музей Мирового океана в Калининграде.

Акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Организаторы — Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

Глава государства также пообщался с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе. Среди участников беседы был директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, г. Москвы Алексей Заров. Расшифровку беседы приводит сайт Президента:

А. Заров: Уважаемый Владимир Владимирович!

Благодарю Бога и премию #МыВместе, что лично есть возможность с Вами познакомиться и рассказать о деятельности нашей больницы. Меня зовут Алексей Заров, я главный врач больницы святителя Алексия. <…> Наша больница особенная, уникальная, потому что мы единственная больница Русской Православной Церкви.

С первых дней по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы оказались в зоне СВО, так уж вышло, что 24 февраля 2022 года я встретил в Донецке. Более 50 тысячам пострадавших мы помогли медицинской помощью. И в этой помощи принимают участие как специалисты нашей больницы, врачи, медицинские сестры, так и добровольцы, со всей страны мы привлекаем врачей, медицинских сестер. У нас есть мобильные госпитали, которые перемещаются по населенным пунктам, побывали во всех субъектах наших новых. Только на прошлой неделе работали фактически под Покровском, в Украинске, в Горняке, смотрели мирных жителей, обследовали, делали флюорографию.

В. Путин: Вы имеете в виду, в Красноармейске, да?

А. Заров: Красноармейск, Украинск и Горняк.

В. Путин: В Красноармейске были?

А. Заров: Нет, в Красноармейске — нет.

В. Путин: Вы сказали «Покровск».

А. Заров: В 25 километрах от Покровска были. Селидово, там недалеко, Селидово, Украинск, Кураховка, до этого были в Курахово, в Авдеевке. До этого были в Херсонской области. Деятельность большая, эвакуировали в первый год 800 человек в основном из Мариуполя для лечения в Москву.

Но главная наша особенность, что мы как больница занимаемся именно профессиональным добровольчеством. Это добровольцы — врачи, добровольцы — медицинские сестры.

У нас есть учебный центр, который проводит профессиональную подготовку по программе «Младшая медицинская сестра по уходу». И, соответственно, в этой деятельности — медицинской помощи — профессиональным добровольцем-медиком может стать любой, даже тот человек, который не имеет медицинского образования.

В. Путин: А по закону можно?

А. Заров: Да. Это дополнительное профессиональное образование — 144 часа и более восьми тысяч подготовленных людей в 87 городах России. Для меня очень важно, что две тысячи из этих людей — жители наших новых регионов, присоединенных регионов, они тоже приходят помогать и становятся добровольцами. Местные жители подключаются, это очень важно.

Наших добровольцев можно узнать — девушек, конечно, по белым платочкам. А правильно называть его «белый плат», «плат сестры милосердия». Когда они становятся добровольцами, они сначала ходят без креста, то есть красного креста нет, когда только прошли обучение. Тем не менее этот плат, который одевается им на голову, конечно, их внутренне организует, меняет их внутренне. Внешнее имеет отражение на внутреннее. И конечно, это влияет и на тех ребят, за кем они ухаживают, они более строго к ним относятся.

Это движение очень большое. Они, конечно, берут пример с сестер милосердия предыдущих веков — XIX—XX вв.еков. Мы помним, что в Первую мировую войну более 20 тысяч сестер милосердия принимали участие в помощи военным. Это движение Церковь и больница святителя Алексия развивает, сейчас уже около трех тысяч сестер милосердия, которые принимают участие в помощи непосредственно в госпиталях и больницах на Донбассе и здесь, в регионах.

В. Путин: Сколько сестер милосердия в вашей больнице?

А. Заров: Сестры милосердия — это добровольческое движение. А у нас, соответственно, среди наших сотрудников тоже есть сестры милосердия, их порядка 90 человек в Москве

В. Путин: Это прилично.

А. Заров: Да, в Москве. Но очень важно, Владимир Владимирович, что сестричество организуется так же, как и в предыдущие века: импульсом для развития сестричества, для возрождения, были военные действия, сложные времена. И сейчас такие сестричества, про которые я говорю, в первую очередь организуются на Донбассе, в Крыму. Первое сестричество в Горловке, которое нам удалось организовать. Надо сказать, что в городе Курске, областной центр, не было сестричества до того момента, как произошло вторжение украинское. Сейчас они прошли специальную подготовку в нашем учебном центре — мы организуем выездные курсы, — и там теперь одно из самых больших сестричеств в России. И они реально помогают в областной больнице и в госпиталях курских. Это такая важная деятельность, важное направление, которым хотелось с Вами поделиться.

Так, нашей больнице уже больше 120 лет, мы находимся в Москве, недалеко от Кремля. Одно из важных наших направлений — это помощь неизлечимым пациентам, паллиативная помощь. У нас многопрофильная больница сейчас, очень хорошая, современная. Есть паллиативное отделение. И для нас это очень важное направление, потому что мы стараемся развивать паллиативную помощь в России. Мы, наверное, сейчас единственная больница, которая имеет паллиативное отделение в Москве, и мы совместно с Минздравом, у нас есть программа по открытию филиалов в российских регионах. Открыто три филиала паллиативной медицинской помощи.

У нас есть преимущества: мы можем подготовить специалистов сами, потому что младшая медицинская сестра, то есть сестра, которая ухаживает за пациентом, — это главная рабочая единица в паллиативной помощи. Это опять же очень важно на Донбассе, потому что там не хватает медперсонала, а мы таким образом привлекаем людей, которые не имеют образования среднего медицинского или высшего для работы в госпиталях и больницах. Это очень важно.

Мы знаем ситуацию с паллиативной помощью, которая есть в наших новых регионах. Надо сказать, что паллиативная помощь в нашей стране официально появилась в 2011 году, когда вышел 323-й закон. А на Украине, в наших новых регионах такой организованной паллиативной помощи не было. И то развитие, которое в последние годы паллиативная помощь имеет в России, там этого не было.

Соответственно, мы сейчас изучаем ситуацию, когда им нужно помогать, особое отношение должно быть. Как нам кажется, я как заведующий кафедрой паллиативной помощи, в принципе могу говорить как эксперт по паллиативной помощи, что нужны особые программы именно.

В. Путин: Для этих регионов.

А. Заров: Да, для этих регионов по развитию паллиативной помощи. Потому что много людей, которые остались одинокими, среди них есть люди, нуждающиеся в паллиативной помощи. Мы понимаем, что закончится специальная военная операция, вернутся наши бойцы, и они тоже будут болеть, к сожалению, как и все, будут онкологические заболевания. Они заслуживают хорошей паллиативной помощи.

Поэтому мы как больница, которая имеет опыт организации такой паллиативной помощи в Москве и в регионах, имеем такой кадровый резерв.

В. Путин: Могли бы быть базой для этого, да?

А. Заров: Мы хотели бы и планируем открыть филиал в каждом субъекте. Как автономная некоммерческая организация, мы имеем государственное финансирование, в том числе федеральное, для этой деятельности.

Первый филиал хотели бы открыть в Горловке, нам там передали уже здание бывшей школы, вместе с Кузбассом начинали, вместе с губернатором Цивилевым этот проект. Надеюсь, что продолжим.

В. Путин: Сейчас идет этот проект?

А. Заров: Сейчас сделаем проектирование, и, наверное, здесь нужна поддержка.

В. Путин: Мы с Сергеем Евгеньевичем [Цивилевым] тоже переговорим, со своих новых позиций, что он может оказать.

А. Заров: Спасибо Вам большое.

Потому что Горловка — это такое место, которое в нашем сердце. Первое там сестричество организовалось, там замечательные люди живут. И эти сестры милосердия, которые живут уже в наших исторических регионах, когда закончится специальная военная операция — сейчас они ухаживают за ранеными, а потом их руки освободятся, — будут помогать, конечно, пациентам.

В. Путин: Хорошо.

А. Заров: Хотел бы от всех наших сестер милосердия передать Вам, что они Вас очень любят и молятся за Вас.

В. Путин: Спасибо, взаимно. Им передавайте самые лучшие пожелания и слова искренней благодарности за их работу.

Русская линия