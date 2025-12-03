В настоящее время данная улица древнего русского города до сих пор носит советское название Ленинская…

Власти древнего русского города Ростов Великий, несмотря на сопротивление коммунистов и современных последователей большевиков, намерены вернуть городу его историческую Покровскую улицу, окончательно отказавшись от её советского названия Ленинская, сообщает ярославский портал «YARNEWS».

История с возвращением исторического названия улице тянется с лета текущего года. В июне улица Ленинская в Ростове Великом была переименована в Покровскую. Объекту улично-дорожной сети вернули дореволюционное название. Против выступили коммунисты. В августе постановление городской администрации об изменении названия улицы отменили по представлению прокуратуры: из-за того, что «процесс провели с нарушением законодательства».

Но это не заставило городские власти опустить руки — администрация Ростова Великого намерена соблюсти все формальности и всё же вернуть городу его историческую улицу. Как пояснил первый заместитель главы администрации городского поселения Ростов Александр Мартынов, в ближайшее время комиссия по переименованию улично-дорожной сети соберётся, чтобы рассмотреть этот вопрос.

«Основанием послужило обращение настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы отца Димитрия. Он приложил пакет документов, который свидетельствует о том, что ранее была улица Покровская. На заседание комиссии приглашены руководство „Ростовского кремля“, которые также внесут свою лепту. Также начальник архивного фонда и, возможно, инициативная группа», — пояснил Александр Мартынов.

Далее вопрос будет рассмотрен, и власти вынесут вердикт. «Если будут основания, свидетельствующие о том, что действительно имеет место раннее название улицы, то будет принято соответствующее решение. О переименовании», — пояснил первый заместитель главы ростовской администрации.

При этом, как уточнил Александр Мартынов, заседание может пройти уже на этой неделе. Если сложится, то далее власти издадут постановление о переименовании улицы и направят его во все необходимые ведомства для регистрации улицы Покровской.

Русская линия