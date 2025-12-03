Соответствующий законопроект уже внесён в Мособлдуму, и в ближайшее время будет рассмотрен местными депутатами…

В тексте нового законопроекта подчеркивается, что склонение к аборту необходимо рассматривать как угрозу для семьи, материнства и детства. Целью закона является предотвращение вреда здоровью будущих матерей, укрепление института семьи и создание условий, способствующих повышению рождаемости в Московской области, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи.

При этом, как сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, на данном этапе закон не предусматривает штрафов за склонение к аборту.

Согласно проекту, склонением считается любое воздействие — от уговоров и обмана до распространения ложной информации о безопасности процедуры.

Проект не требует дополнительных расходов из регионального бюджета и не предполагает изменений других законов области. Сейчас документ направлен на обсуждение и дальнейшее рассмотрение в Мособлдуме.

Как сообщили в пресс-службе областного парламента, в законопроекте прописываются мероприятия по предупреждению абортов. Среди них — создание центров медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам.

Также планируется предусмотреть информирование женщин о негативном влиянии аборта на организм и возможных осложнениях. Помимо этого, будущим законом предлагается закрепить внедрение в работу врачей специальных речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей, мотивационное анкетирование и другие меры.

Подмосковье стало 21 регионом, где рассматривается проект закона о запрете склонения к аборту. При этом закон уже принят и действует в 27 регионах РФ.

Русская линия