Народный артист России, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин сообщил в интервью ТАСС, что в Карелии может быть построен настоящий храм на месте декоративного, использованного при съёмках его знаменитого фильма «Остров» с Петром Мамоновым в главной роли, сообщает Благовест-инфо.

Режиссёр напомнил, что съёмки фильма в 2006 году проходили в Кеми, где для эпизодов был возведён небольшой деревянный храм. После выхода картины он стал местом притяжения для многих людей. «Один из рабочих воодушевился, обнёс церковь забором, начал ухаживать — даже автобусы с экскурсиями приезжали», — рассказал Павел Лунгин.

Впоследствии декоративный храм был умышленно подожжён и полностью уничтожен. Однако на днях Павел Лунгин получил письмо от карельского бизнесмена, который под впечатлением от фильма и игры Мамонова обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о благословении на строительство действующего храма на этом месте. Бизнесмен также пригласил режиссера на церемонию закладки и предложил установить там памятный знак.

«Это меня застало врасплох. Это слишком много, потому что фильм — это всё-таки фильм», — признался Павел Лунгин, подчеркнув неожиданность инициативы.

Фильм «Остров» стал настоящим открытием православного кинематографа, эта лента принесла всероссийскую славу режиссёру Павлу Лунгина и актёру Петру Мамонову. Сейчас режиссёр завершает работу над документальным фильмом «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященным памяти актера и музыканта, передает Karelia.News.

