Глава Ватикана указал, что в Ливане христиане и мусульмане уживаются мирно, а потому «нам стоит быть чуть менее напуганными»…

Папа Римский Лев, общаясь с журналистами по своём возвращении из Ливана, призвал европейцев не бояться исламизации Европы и засилья мигрантов, поскольку на примере Ливанского государства он увидел, что там мирно уживаются и христиане, и мусульмане. Об этом глава Ватикана заявил, отвечая на вопрос корреспондента La Croix Майкла Корре, сообщает портал VaticanNews.

«Вы только что говорили о том, что нужно продолжать наводить мосты между разными мирами. Я хотел бы спросить: некоторые католики в Европе считают, что ислам угрожает христианской идентичности Запада. Правы ли они и что бы вы им ответили?», — задал свой вопрос журналист.

В ответ глава Ватикана сказал:

«Все разговоры, которые у меня были за время моего пребывания в Турции и Ливане, в том числе со многими мусульманами, были посвящены теме мира и уважения к людям разных вероисповеданий.

Я знаю, что на самом деле так было не всегда. Я знаю, что в Европе часто возникают опасения, которые зачастую порождаются людьми, выступающими против иммиграции и пытающимися не допустить в страну людей из другой страны, другой религии, другой расы.

И в этом смысле я бы сказал, что нам всем нужно работать сообща. Одна из целей этой поездки — привлечь внимание мира к тому, что диалог и дружба между мусульманами и христианами возможны.

Я думаю, что один из важнейших уроков, который Ливан может преподать миру, заключается в том, чтобы показать страну, где ислам и христианство сосуществуют и уважают друг друга, где есть возможность жить вместе и быть друзьями.

Истории, свидетельства, рассказы очевидцев, которые мы слышали даже в последние два дня, о том, как люди помогали друг другу; например, христиане и мусульмане, чьи деревни были разрушены, говорили, что мы можем объединиться и работать вместе.

Я думаю, что эти уроки было бы полезно услышать и в Европе, и в Северной Америке. Возможно, нам стоит быть чуть менее напуганными и искать способы наладить подлинный диалог и взаимное уважение".

Надо ли говорить, что папа Лев в данном случае специально или неосознанно путает две разные вещи: возможность мирного сосуществования христиан и мусульман и потерю Европой своей христианской идентичности и исторических корней. Именно из-за последнего бьют тревогу наиболее здравые европейские политики, такие как премьер Венгрии Виктор Орбан.

Проблема ведь не в том, что христиане боятся мусульман (хотя агрессивность мигрантов налицо), а в том, что Европа стремительно теряет свою идентичность и христианский облик. При этом папе Льву, судя по его словам, всё равно, сохранится ли христианская Европа или же на её месте появится некий новый Ливан. Печально, что даже в Ватикане не понимают такие простые вещи.

Русская линия