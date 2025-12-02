Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов), выдающийся иерарх и проповедник Русской Церкви, родился 26 декабря 1783 года в Коломне Московской губернии в семье диакона.

С 1791 г. юный Василий Дроздов учился в Коломенской, а затем, с марта 1800 г., — в Московской Троицкой Духовной Семинарии.

16 ноября 1808 г. В.М.Дроздов принял монашеский постриг с именем Филарет. 21 ноября 1808 г. монах Филарет рукоположен в иеродиакона, 1 марта 1809 г.- назначен инспектором Санкт-Петербургской Духовной Семинарии и преподавателем философии в Санкт-Петербургской Духовной Академии. 28 марта 1809 г. иеродиакон Филарет был рукоположен во иеромонаха. В 1811 году иеромонах Филарет был возведен в сан архимандрита и назначен ректором и профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии.

В 1814 году архимандрит Филарет признан заслуживающим ученой степени доктора богословия за совокупность научных трудов. В марте 1816 г. отец Филарет назначен настоятелем Московского Новоспасского монастыря с сохранением должности ректора и профессора Академии. 5 августа 1817 г. архимандрит Филарет был возведен в сан епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии. В 1818 г. избран действительным членом Российской Академии, а в 1819 г. перемещен архиепископом Тверским и назначен членом Святейшего Синода. 26 сентября 1820 г.- перемещен архиепископом Ярославским и Ростовским, 3 июля 1821 г.- перемещен архиепископом Московским.

22 августа 1826 г. Высокопреосвященнейший Филарет стал митрополитом Московским и Коломенским, где и пребывал до своей кончины. Митрополит Филарет был избран также действительным или почетным членом многих других научных, просветительных и благотворительных учреждений. Владыка был награжден многочисленными высокими церковными и гражданскими наградами. Он был известен как выдающийся ученый и знаток всеобщего православного богословия, всеобщей церковной истории и канонов Церкви, виднейший проповедник своего времени.

С именем митрополита Филарета связано много важных событий в истории Русской Церкви и государства XIX века. Митрополит Филарет оставил после себя более 200 опубликованных произведений по многим вопросам богословской науки, русской и всеобщей церковной истории, изъяснению канонов Церкви, проповеди, государственному законодательству и другим отраслям знания. Одним из самых известных трудов владыки является «Точное изложение православной веры в вопросах и ответах» или «Православный Катехизис».

Сегодня также день памяти Императора Александра I Павловича, получившего за победу над Наполеоном прозвание Благословенный, который скончался 19 ноября 1825 г.

Он родился 12 декабря 1777 г. в Санкт-Петербурге и был старшим сыном Цесаревича Павла Петровича, будущего Императора Павла I. Его бабушка Императрица Екатерина II забрала его от отца, намереваясь передать ему трон в обход отца. В 1793 г. он женился на дочери маркграфа Баден-Баденского Луизе-Марии-Августе (в православии Елизавете Алексеевне). На трон взошел в результате убийства его отца 12 марта 1801 г., Александр знал о заговоре, но не знал истинных целей заговорщиков (убийство Государя Павла).

Первая половина царствования Александра I прошла под знаком умеренно-либеральных реформ: он даровал свободу заключенным и сосланным его отцом, издал указ об уничтожении пыток, восстановил действие Жалованных грамот 1785 г. В 1803 г. был издан Указ о вольных хлебопашцах, по которому помещикам разрешалось увольнять крестьян с землей по заключении обоюдно согласованных условий. Были произведены преобразования в административной системе Империи: в 1802 г. учреждены министерства и Государственный Совет, отменена Тайная Экспедиция. Была создана система средних и низших учебных заведений, учреждены Харьковский, Казанский и Санкт-Петербургский университеты. Александр восстановил выборы предводителей дворянства, отмененные Павлом, освободил священников от телесных наказаний, отменил ограничения в гражданской одежде и косы у солдат, был вновь разрешен ввоз иностранных книг и деятельность частных типографий. Главным исполнителем этих преобразований был видный масон статс-секретарь М.М.Сперанский. Наряду с положительным эффектом некоторых из этих мер либеральный курс привел к распространению вольнодумства, безверия, появились тайные революционные общества.

Перелом в политике Императора Александра I произошел в 1812 г. под воздействием Отечественной войны 1812 года. Государь отправил в отставку, а затем и в ссылку Сперанского, стал опираться на лидеров «русской партии» архимандрита Фотия (Спасского), графа А.А.Аракчеева, адмирала А.С.Шишкова. Была свернута политика церковного экуменизма, закрыты Библейские общества, отправлен в отставку главный идеолог церковно-либерального курса князь Голицын, наконец, в 1822 г. были запрещены масонские общества.

Во внешней политике Император Александр I участвовал в двух коалициях против наполеоновской Франции (с Пруссией в 1804—1805 гг. и с Австрией в 1806—1807 гг.). Потерпев поражение под Аустерлицем в 1805 г. и под Фридландом в 1807 г., Россия заключила Тильзитский мир (1807) и союз с Наполеоном. Однако в 1812 г. Наполеон вторгся в Россию и был разгромлен в ходе Отечественной войны 1812 года. Объединенные силы новой антинаполеоновской коалиции одержали победу в «битве народов» при Лейпциге в 1813 г. и вторглись во Францию. Император Александр во главе русских войск весной 1814 г. вступил в Париж. Он был одним из руководителей Венского конгресса 1814−15 гг., в результате которого был создан т.н. Священный союз христианских государств для борьбы с революцией. Государь вел также успешные войны с Турцией (1806−12) и Швецией (1808−09). Война со Швецией закончилась Фридрихсгамским миром, по которому Россия присоединила территорию Финляндии до р. Торнео и Аландские острова на правах Великого княжества. При Александре I к России были присоединены территории Восточной Грузии (1801), Бессарабии (1812), Азербайджана (1813), бывшего герцогства Варшавского (1815).

В 1825 г. ухудшилось здоровье супруги Государя, для которой признали полезным пребывание на юге, Царская семья отправилась в Таганрог. Своим пребыванием на юге Александр I воспользовался для поездки в Новочеркасск, в Крым и Георгиевский монастырь, из поездки вернулся совершенно больным и вскоре умер от тифа. Через несколько недель, сопровождая тело своего мужа в Петербург, в г. Белове скончалась и Императрица Елизавета Алексеевна. Все их дети скончались в младенчестве. По секретному завещанию на престол вступил брат Александра Николай I Павлович. Таинственные обстоятельства кончины и передачи власти спровоцировали революционное выступление декабристов, подавленное Николаем I. Существует благочестивое предание, что Император Александр I распространил ложное сообщение о своей смерти, а на самом деле стал монахом и жил в Сибири отшельником под именем старца Федора Кузьмича, скончавшегося в 1864 г.

Сегодня также день памяти одного из руководителей казанских монархистов священника Николая Михайловича Троицкого, расстрелянного в 1937 г.

Русская линия