11−28 ноября 2025 года по благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Северо-Африканского Константина в рамках образовательной программы для местного духовенства и мирян состоялась первая поездка сотрудников Духовно-просветительского центра во имя апостола и евангелиста Марка в Кению. В состав делегации, которую возглавил руководитель Центра протоиерей Тигрий Хачатрян, вошли иерей Анатолий Слободчиков и иерей Анатолий Трушин, сообщает официальный сайт Патриаршего экзархата Африки.

Под руководством российского духовенства священнослужители семи благочиний Кении познакомились с русской литургической практикой — от чтения входных молитв и совершения проскомидии до заготовления и хранения Святых Даров. Для закрепления полученных знаний были разработаны памятки с ключевыми элементами каждого практического занятия. Важным направлением работы стали семинары для духовенства и мирян.

Протоиерей Тигрий Хачатрян провёл серию семинаров для духовенства, посвящённых актуальным аспектам пастырского служения, литургической практики и организации приходской жизни.

Темой семинаров иерея Анатолия Трушина стала роль женщин в жизни Церкви и вопросы духовного воспитания в семье.

Иерей Анатолий Слободчиков провёл семинары с катехизаторами и молодежными лидерами, посвящённые современным методам катехизации и подготовки катехуменов к Таинству Крещения. Также в ходе занятий были затронуты темы привлечения молодежи к служению в Церкви.

Священнослужители из России посетили православные учебные заведения, где обсуждались перспективы создания единого образовательного пространства и вопросы духовно-нравственного воспитания. Храмам и образовательным учреждениям были переданы евхаристические наборы, церковная утварь, богослужебная литература на суахили и учебно-методические пособия.

В заключение руководитель и сотрудники Духовно-просветительского центра встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Кении В. Ткаченко. Как отмечалось в ходе беседы, поездка продемонстрировала эффективность деятельности Духовно-просветительского центра, который продолжит работу по дальнейшему укреплению православного присутствия в Кении.

Русская линия